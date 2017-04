VIDEO O categorie de bilete pentru concertul pe care Natalie Imbruglia il va sustine la Bucuresti este sold out

Categoria A de bilete, din fata scenei, este epuizata, insa gasiti in continuare bilete pe iabilet.ro la categoriile de preturi B si C, dar si la intrare. La ora 20.00 se deschid usile pentru public, iar concertul australiencei este programat sa inceapa la ora 22.30.Natalie Jane Imbruglia este o cantareata de origine australiana a carei voce a devenit cunoscuta in intreaga lume datorita melodiei, o reinterpretare a piesei cu acelasi titlu ce apartine formatiei rock americane Ednaswap. "Torn" a devenit una dintre cele mai iubite piese ale tuturor timpurilor si i-a adus artistei numeroase premii importante precum "MTV Video Music Award for Best New Artist", "MTV Europe Music Award for Best Song", "Brit Awards for International Newcomer & Female Solo Artist" precum si trei nominalizari la premiile Grammy., Natalie Imbruglia face parte din triumviratul feminin pop-rock "Natalie Imbruglia - Alanis Morissette - Sheryl Crow" ce a dominat in anii '90 televiziunile si radiourile din intreaga lume. Materialele sale au fost vandute in zeci de milioane de exemplare pe intregul glob, iar albumul de debut "Left of the Middle" detine in continuare recordul pentru "Best selling debut album by a pop/rock/alternative female artist".In 2004, Natalie a fost, iar cariera sa cinematografica i-a adus roluri in pelicule de succes precum "Johnny English" (2003), "Closed for Winter" (2009) sau Underdogs (2013).Cel mai recent album al artistei,, a fost lansat in vara anului 2015 si este o incercare inedita si curajoasa de a reinterpreta intr-o maniera feminina si delicata nu mai putin de treisprezece piese compuse si cantate de voci barbatesti celebre. "Male" a fost primit foarte bine atat de critici, cat si de fanii artistei.