Premiile Muzicale Radio Romania au fost decernate pentru 2016

Câştigătorii celei de-a XV-a ediţii a Premiilor Muzicale Radio România (PMRR) au fost desemnaţi, luni seară, în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, trei dintre cele 15 trofee acordate intrând în posesia Andrei (pentru categoriile cea mai bună piesă feminină, vocea anului şi piesa anului), informeaza Agerpres. Premiul pentru cea mai bună voce masculină i-a revenit lui Florin Ristei, iar artistul anului a fost desemnat Carla's Dreams.Premiul special pentru întreaga carieră a fost înmânat de Stela Enache seniorului muzicii uşoare româneşti Alexandru Jula.Pe parcursul serii au fost acordate 15 premii pentru cele mai bune performanţe ale anului trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, artişti de top ai show bizz-ului românesc şi numeroase hituri ale anului 2016 figurând pe lista nominalizaţilor.Premiile au fost înmânate de invitaţi speciali, compozitori şi interpreţi, personalităţi ale vieţii muzicale şi oameni de radio.Premiul pentru Artistul anului a fost anunţat printr-un mesaj video de Ovidiu Miculescu, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune.Pe scena Sălii Radio au urcat rând pe rând şi au cântat live premianţii celei de-a XV-a ediţii a Galei Premiilor Muzicale Radio România:Cel mai bun debut: Irina Rimes;Cea mai bună piesă pop-dance: "I loved you" - DJ Sava feat. Irina Rimes (Irina Rimes, Lu-K Beats / Cat Music, Quantum Music);Cea mai bună piesă pop-rock: "Moment of silence" - Ovidiu Anton;Cea mai buna piesă pop: "Gura ta" - Delia & Deepcentral (George Călin, Doru Todoruţ / Cat Music & Universal Music România);Omul cu chitara: Adrian Sarmăşan;Cel mai bun video: "Iubirea schimbă tot" - Andra (Andra Records / MediaPro Music, regia Alex Ceauşu - Ador Media);Cel mai bun compozitor / producător: Andrei Tiberiu Maria & Şerban Cazan;Albumul anului 2016: Deliria - Delia / Cat Music;Cel mai bun mesaj: "Îndrăgostit deşi n-am vrut" - Smiley (Andrei Maria, Marius Pop, Alex Racoviţă, Vlad Popescu, Şerban Cazan, Dorian Micu, Vlad Munteanu);Cea mai bună voce masculină: Florin Ristei;Cel mai bun duo / grup: Delia feat. Deepcentral ("Gura ta");Big like: "Sub pielea mea" - Carla's Dreams (Carla's Dreams, Alex Cotoi / Global Records);Cea mai buna voce feminina: Andra;Piesa anului: "Iubirea schimbă tot" - Andra (Constantin Bodea, Elena Moroşanu, Diana Moraru, Şerban Cazan, Dorian Micu / Andra Records / MediaPro Music);Artistul anului: Carla's Dreams.Trofeele încrustate cu argint, semnate de artistul plastic Ioan Tămâian, devenite de câţiva ani emblema PMRR, au fost acordate la 15 categorii, pentru care au fost nominalizaţi 35 de artişti şi 32 de piese şi albume.Radioul public răsplăteşte astfel, an de an, performanţele deosebite ale muzicii româneşti pop, pop-dance, folk şi pop-rock din anul anterior.Premiul pentru cel mai bun debut a fost acordat Irinei Rimes. Au mai fost nominalizaţi Andi, Jean Gavril, Russo şi The Motans.