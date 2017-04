Elton John, internat la terapie intensiva din cauza unei infectii; artistul si-a anulat concertele pe care trebuia sa le sustine in lunile urmatoare

Starul britanic s-a imbolnavit saptamana trecuta la sfarsitul turneului sau din America de Sud, dupa un concert sustinut in Santiago de Chile, si a fost nevoit sa se intoarca in Marea Britanie pentru a primi tratament in regim de urgenta. Elton John, in varsta de 70 de ani, a petrecut doua nopti in sectia de terapie intensiva a unui spital britanic.Acel show a fost ultimul dintr-o serie de sase concerte intr-un turneu ce a inclus spectacole si in Brazilia si Argentina.Noua concerte pe care artistul britanic ar fi trebuit sa le sustina in Statele Unite, in Las Vegas si in statul California, in urmatoarele doua saptamani, au fost anulate.Artistul a fost deja externat si isi petrece convalescenta in una dintre resedintele sale din Marea Britanie, potrivit BBC."In timpul zborului sau cu avionul de la Santiago de Chile spre Londra, s-a imbolnavit brusc. Dupa ce s-a intors in Marea Britanie, medicii l-au internat intr-un spital, unde a primit imediat tratament pentru eliminarea unei infectii", se afirma intr-un comunicat de presa al managerilor starului britanic."Dupa ce a petrecut doua nopti la terapie intensiva, urmate de o internare prelungita in acel spital, Elton a fost eliberat sambata, 22 aprilie, iar acum se odihneste la domiciliu, la recomandarea medicilor", precizeaza acelasi comunicat.Cantaretul a prezentat scuze fanilor sai pentru acele concerte anulate si a tinut sa multumeasca medicilor care l-au tratat."Sunt foarte norocos ca am unii dintre cei mai incredibili si mai loiali fani si imi cer scuze ca i-am dezamagit. Sunt extrem de recunoscator echipei de medici pentru excelenta lor si pentru faptul ca m-au ingrijit atat de bine", a declarat Elton John.Elton John intentioneaza sa revina pe scena pecu ocazia unui spectacol pe care il are programat la Twickenham."Infectiile de acea natura sunt rare si potential mortale. Din fericire, medicii lui Elton au identificat infectia foarte repede si au tratat-o cu succes. Se asteapta ca Elton sa beneficieze de o recuperare completa", au anuntat managerii artistului britanic.In decembrie 2016, Elton John a amanat un concert in Dubai, de doua ori, dupa ce s-a imbolnavit. A reprogramat acel show pentru decembrie 2017.In decembrie 2015, artistul a fost fotografiat intr-un scaun cu rotile in timp ce se afla la Disneyland cu sotul lui, David Furnish, si unul dintre fiii lor, Elijah.In 2013, Elton John a dezvaluit pentru The Telegraph ca boala pe care a avut-o in vara acelui an l-a determinat sa isi reconsidere atitudinea si sa isi doreasca sa petreaca mai mult timp alaturi de familie. Artistul a fost nevoit sa isi anuleze un concert in Hyde Park dupa ce a fost operat de urgenta de apendicita.Elton John este un cantaret, compozitor si pianist britanic, care, intr-o cariera impresionanta de peste cinci decenii, a castigat cinci premii Grammy, un premiu Tony, un premiu Oscar si un Glob de Aur. Albumele sale s-au vandut in peste 450 de milioane de copii pe plan mondial. Incepand cu anii 1980, s-a implicat intens in lupta impotriva SIDA, a fost inclus in Rock and Roll Hall of Fame, in 1994, si a primit din partea reginei Elizabeth a II-a titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, in 1998.