VIDEO Gianna Nannini canta pe 27 aprilie in Bucuresti. Cat costa biletele si la ce ora incepe show-ul italiencei

Aflata in plin turneu de promovare a celui mai recent album al sau, "Hitstory", Gianna Nannini va ateriza la Bucuresti, impreuna cu trupa care o acompaniaza, pe data de 27 Aprilie, chiar in ziua concertului de la Sala Palatului.Thomas Lang, de la trupa Red Rock Strings, care o acompaniaza pe Gianna in concertele din actualul turneu, este unul dintre cei mai apreciati tobosari din lume, austriacul colaborand in trecut cu mari artisti precum Peter Gabriel, Robbie Williams sau Sugababes. Alaturi de acesta, din Red Rock Strings mai fac parte inca treisprezece instrumentisti de valoare.In spatele scenei, cabina Giannei Nannini va fi plina cu fructe proaspete si uscate, ceaiuri, baturi organice si flori. La capitolul mancare, desi in topul preferintelor artistei se afla preparatele din somon, a promis ca va incerca si mancarea romaneasca.In functie de distanta fata de scena, biletele costa 95 lei, 120 lei, 175 lei, 200 lei, 225 lei sau 275 lei si pot fi cumparate pe Eventim.ro