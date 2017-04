Lucian Ban si Mat Maneri concerteaza la Arcub in cadrul programului Artist in Residence

În 2009 pianistul de origine românăcolabora pentru prima oara cu violistului și violonistlui american, nominalizat la premiile Grammy, la proiectul. Conceput drept o celebrare si re-imaginare prin jazz a muzicii lui George Enescu, octetul și albumul cu același nume prezintă nume de referință ale jazzului contemporan precum Badal Roy (Miles Davis, John McLaughlin), John Hebert, Gerald Cleaver, Tony Malaby, Ralph Alessi și a câștigat elogiile presei internaționale, dar și o serie de premii Best Album Of The Year în 2010.Trei ani mai târziu, Lucian Ban și Mat Maneri aveau să înregistreze în duet, pentru celebra casă. Albumul care s-a bucurat de acoladele presei din lumea întreagă – The New York Times, The Guardian, Jazz Times, L.A. Weekly, etc – câștigă două premii BEST ALBUM OF THE YEAR din partea All About Jazz USA, Cuadernos de Jazz Spain și aduce consacrarea internațională pentru pianistul de origine română. De la lansarea albumului duetul concertează pe scenele marilor festivaluri și săli de jazz din lume – de la Los Angeles Festival la Washington, de la Londra la Berlin, de la Vancouver la Jerusalem Jazz Festival, de la Amsterdam la San Diego etc.În primăvara lui 2017, cei doi muzicieni se află într-un turneu European – Roma, Veneția, Stockholm, Londra, Valencia etc – de prezentare în premieră a următorului album: piese din e Enesco Re-Imagined, doine și cântece inspirate din folclorul românesc, blues & spirituals, compoziții proprii, totul trecut prin filtrul jazzului modern și al tradiției muzicii de cameră. Clasicul format al dialogului dintre pian şi violă dobândeşte, în duetul Ban – Maneri, dimensiuni cu totul noi, ce pendulează între tradiție și avangardă.Originalitatea și intensitatea muzicală, chimia extraordinară dintre cei doi muzicieni sunt comentate de presa internațională:“Un album minunat și nelinistit ce relevă pasiunea celor doi muzicieni pentru mister”„Momente de frumusețe neașteptat㔓Transylvanian Concert are propria frumusețe melancolică dar și o neînfrânată exuberanț㔓 Mesmerizant, evocativ și explicit senzual”(violă) Celebra revistă All About Jazz îl descrie în termeni fără echivoc „Mat Maneri a schimbat felul în care lumea jazzului ascultă vioara și viola”. Nominalizat în 2006 la Premiile Grammy pentru „Cel mai bun album de muzică alternativă”, Mat Maneri a redefinit, pe parcursul unei cariere de peste un sfert de secol, rolul și vocea violei și vioarei în jazz și muzica improvizată și este recunoscut drept unul dintre cei mai creativi muzicieni de jazz de azi, un adevărat „copil nebun” al avangardei americane. Născut în Brooklyn în 1969, Mat Maneri și-a câștigat o reputație internațională ca unul dintre cei mai originali muzicieni ai generației sale, lăudat pentru vocea extrem de individuală, pentru mariajul pe care l-a realizat între jazz și muzica microtonală și pentru colaborările sale cu unele dintre numele majore ale muzicii secolului XXI – Cecil Taylor, Paul Bley, Paul Motian. După studii cu Julliard String Quartet, în 1990 Mat a fondat prestigiosul Joe Maneri Quartet împreună cu tată său și cu Randy Peterson. O serie de albume cu acest grup pentru ECM, Hatology sau Leo Records sunt considerate printre cele mai importante opere în muzica improvizată. Debutul său pentru ECM în 1999 marchează apariția unui muzician cu o voce cu totul individuală și centrală pentru muzica creativă americană. Colaborează în ultimii ani cu nume precum Joe Morris, Vijay Iyer, Matthew Shipp, Marilyn Crispell, Joelle Leandre, Kris Davis, Tim Berne sau Craig Taborn.(pian) www.lucianban.com Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticilor comparații cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner (All About Jazz), Ban fiind considerat „” (Bruce Lee Gallanter, 2009). Împreună cu contrabasistul american John Hebert inițiază Octetuldedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internațională, câștigând o serie de premii BEST OF 2010, fiind aplaudat pe marile scene ale lumii. Considerat de cunoscutul ziar britanic The GUARDIAN drept „” pianistul și compozitorul Lucian Ban, originar din Cluj, activează la New York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuți în întreaga lume. A editat zece albume sub nume propriu, pentru case de discuri americane și europene, iar iîn 2013 și-a făcut debutul pentru celebrul label ECM Records cu Transylvanian Concert” album ce-i va aduce consacrarea internaționala. Ultimul său album „Songs from Afar” – realizat împreună cu cvartetul ELEVATION și în colaborare cu invitatul special Gavril Țărmure, interpret de muzică tradițională – primește o recenzie de cinci stele în celebra revistă americană DOWNBEAT și esteBiletele pot fi achiziţionate online de pe https://arcub.ro/bilete-online/ și http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).Prețuri: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii și pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei.Având drept temă propusă de pianistul Lucian Ban „Jazz-ul în secolul XXI – de la tradiție la avangardă”, programul ARTIST IN RESIDENCE continuă în 2017 seria concertelor de jazz cu proiecte originale, care vor fi prezentate în premieră. Programul se remarcă printr-o selecție spectaculoasă de muzicieni români și internaționali.Programul ARTIST IN RESIDENCE invită muzicieni de jazz să curatorieze un sezon de concerte cu o temă propusă de ei înșiși. Artiștii în rezidență devin curatori și performeri ai unor stagiuni tematice care prezintă publicului din București muzicieni români și internaționali în proiecte ce ilustrează tema aleasă. Programul își dorește să devină o pepinieră pentru noile direcții în jazz-ul românesc și european, o platformă pentru creativitatea scenei muzicale din România.Jazz-ul la începutul acestui mileniu este mai divers și mai viu ca niciodată – o muzică cu adevărat globală, jazz-ul a devenit un limbaj universal care adoptă și este influențat de miriade de surse complementare și genuri muzicale: de la muzica clasică sau cea camerală de sorginte europeană, la muzica diverselor popoare sau cea etno, de la rock și hip hop, la muzica electronică, jazz-ul a arătat o capacitate extraordinară de a le îngloba pe toate acestea și de a crea noi direcții în secolul XXI – Lucian Ban, curator ARTIST IN RESIDENCE.