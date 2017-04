VIDEO Trupa B.U.G. Mafia a lansat o noua piesa - "Bani, Bani, Bani": Banii ar trebui sa fie un mijloc, nu un scop

Filmarile pentru "Bani, Bani, Bani" au durat 25 de ore,iar la realizarea videoclipului a lucrat o echipa de productie de 54 de persoane. Rolul personajului principal ii apartine lui Andrei Runcanu, iar actrita Madalina Craiu joaca rolul iubitei."Ne-am dorit un videoclip care sa vorbeasca de la sine si sa exprime cat mai clar mesajul noului single. Viata e o fuga continua dupa bani, indiferent de cine esti, de unde esti sau de cati ani ai. Banii ar trebui sa fie un mijloc, nu un scop. De cele mai multe ori alegem sa intram in aceasta cursa, in loc sa ne concentram pe lucrurile care conteaza cu adevarat," spun cei de la B.U.G. Mafia.Productia executiva a clipului fost realizata de Tatatee, Alin Surdu - vechi colaborator al trupei - semnand regia, imaginea si montajul. Ideea care a stat la baza videoclipului a fost propusa de Uzzi, scenariul fiind scris apoi de cei trei membri ai trupei.Lansarea noului single precede concertul pe care B.U.G. Mafia il va sustine in data de 27 mai la Arenele Romane, “Romanie, Fa Galagie!”.Trupa de hip-hop B.U.G. Mafia a fost fondata in Romania in anul 1993.