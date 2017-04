VIDEO LP canta in deschiderea concertului pe care Kings of Leon il va sustine la Bucuresti

Hitul "Lost On You" a facut inconjurul Europei si a propulsat-o pe LP in topurile celor mai difuzati artisti de vara trecuta. Cu un look androgin si o voce care sparge toate tiparele, cu versuri adanc inradacinate in experiente personale, ea are deja o armata de fani pe toate continentele.Primul sau album, "Heart-Shaped Scar", a aparut in 2001, urmat fiind, trei ani mai tarziu, de "Suburban Sprawl & Alcohol", material discografic la realizarea caruia LP a colaborat cu Linda Perry. "Forever For Now" a fost primul ei album de succes, iar piesa "Into The Wild" a inregistrat 10 milioane de stream-uri doar pe Spotify.Cel mai recent album LP, "Lost On You", a aparut la finalul anului trecut, in decembrie 2016. Artista se afla momentan in plin turneu de promovare pentru acest disc. Dupa mai multe date in America de Nord, urmeaza Europa, incepand cu 15 Iunie.Deschiderea concertului Kings of Leon va reprezenta cea de-a doua intalnire a artistei americane cu fanii romani, intrucat ea a mai sustinut un concert la Bucuresti in toamna lui 2016, in cadrul festivalului Full Moon Live.Vezi cum a fost la concertul sustinut de LP in Romania aici Idolii rock din Nashville, cei patru membri ai familiei Followill si ai trupei Kings Of Leon, vor sustine un concert, in premiera in Romania, sambata, 17 iunie, pe Arena Nationala. Concertul face parte din turneul de promovare a celui mai recent album intitulat "WALLS".Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume: Glastonbury, Coachella, Roskilde si Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile), in 14 ani de cariera, cei patru Kings Of Leon, au produs 7 albume, au vandut peste 18 milioane de albume si peste 24 de milioane de singleuri in intreaga lume si au castigat 2 premii Grammy: unul pentru "Sex on Fire" in 2009 si unul pentru "Use Somebody" in 2010.Concertul Kings of Leon in Bucuresti este organizat de ALive in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti.