VIDEO Cantaretul britanic Alex Clare canta in deschiderea programului "Sibiu - Festival City"

Alex Clare a vandut in peste 500.000 de exemplare albumul "The Lateness of the Hour", a fost nominalizat la Brit Awards, Asociatia Americana a Compozitorilor si Muzicologilor (ASCAP)i-a oferit titlul de compozitorul anului, iar piesa "Too Close" a urcat la aproape 100 de milioane de vizualizari, cumulat, pe youtube. Aflat in turneu de promovare a celui mai recent album, "Tail of Lions", Alex Clare isi intampina fanii din Romania cu un electropop viguros cu secvente acustice, influente din dubstep-ul londonez al anilor'90, elemente de compozitie clasica cu productie electronica.Pe langa o oferta culturala bogata - concerte, expozitii, lansari de carte sau film - platforma "Sibiu - Festival City" va gazdui prima editie a reuniunii internationale Est European Music Conference (EEMC), un eveniment de anvergura europeana, platfoma de dialog pentru peste 500 de experti, autoritati, promoteri romani si principalii operatori de pe piata internationala a festivalurilor., directorul Festivalului Lollapalooza din Berlin, Stephan Thanscheidt - director al companiei FKP Scorpio, cel mai mare producator de evenimente si festivaluri din Europa,Thomas Zsifkovits - co-proprietar al companiei Barracuda - care organizeaza peste 500 de concerte pe an, cu Robbie Williams sau Rolling Stones -, se vor numara printre oaspetii asteptati anul acesta in Romania. Conferinta de la Sibiu este organizata in colaborare cu AROC - Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale, ce are ca membri organizatori cei mai importanti promoteri din Romania, precum Emagic, Events, Electric Castle, ARTmania, Blaj aLive sau Twin Arts, printre altii.Acestora li se adauga un nou nume,l, fondatorul companiei Global Publicity, o agentie internationala cu sediul la Londra, care se ocupa de strategii de marketing si comunicare pentru artisti, evenimente sau festivaluri, avand printre clienti faimosul Festival de la Sziget, alaturi de Amsterdam Dance Event, Bilbao BBK Live, Dave Clarke, EXIT Festival sau Lowlands."SIBIU - Festival City"este un proiect multicultural cu obiectivul de a reconfirma statutul orasului Sibiu de jucator important pe piata europeana a consumatorilor de cultura si a producatorilor de evenimente culturale. Aflata la prima editie, care se va desfasura in perioada 28-29 iulie, EEMC si-a asumat misiunea de a initia o dezbatere sanatoasa intre entitatile care activeaza in industria muzicala din Romania, incepand de la reprezentanti ai sectorului privat - organizatorii de spectacol, pana la experti internationali si autoritati ale statului direct implicate in reglementarile legislative ale acestei industrii.Biletele pentru accesul la East European Music Conference, programata in cadrul proiectului "Sibiu - Festival City"- s-au pus invanzare pe site-ul oficial al evenimentului, www.eemusic.ro