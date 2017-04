VIDEO Dua Lipa vine pentru prima oara in Romania, la festivalul Neversea; Tiesto, Fatboy Slim si Wilkinson, printre primii artisti anuntati

10.000 de abonamente vandute

, considerata artista fenomen a momentului, vine pentru prima data in Romania, la Neversea. La cei doar 22 de ani are colaborari muzicale cu mari artisti internationali, cum ar fi Martin Garrix si Sean Paul, dar are si nominalizari si premii importante in industria muzicala. "Be the one" si "Scared to be lonely"vor rasuna live, la vara, pe plaja Neversea din Constanta., pe numele sau real Norman Cook, este considerat o legenda a muzicii dance si este foarte asteptat de fanii din Romania. Cariera lui, una de peste 30 de ani, este impresionanta si este artistul care si-a pus amprenta asupra muzicii dance. Mai mult decat atat, a fost si este o inspiratie pentru generatiile noi de artisti.Doi dintre cei mai mari DJ ai planetei, legendarulsiau spus prezent la cel mai mare festival de la Marea Neagra, NEVERSEA. Dupa ce 80.000 de oameni i-au aclamat si i-au aplaudat ore in sir la festivalul UNTOLD, cei doi artisti promit sa aduca aceeasi energie pozitiva si aceleasi show-uri incredibile pe plaja Neversea.KSHMR si Nicky Romero vin la Constanta, unde promit ca vor face din prima editie NEVERSEA una de neuitat, anunta organizatorii. Unii dintre cei mai mari artisti de electro house, Benny Benassi, Lost Frequencies, Mike Perry, Tujamo, Fedde Le Grandvor urca pe una din cele 7 scene ale festivalului.Incepand de miercuri, 26 aprilie, vor fi disponibile 5000 de abonamente la pretul de 225 de lei plus taxe. Abonamentele pot fi cumparate de pe www.neversea.com Primele abonamente au fost puse in vanzare la inceputul lunii aprilie si in mai putin de trei saptamani, peste 10.000 de fani si-au luat deja abonamentul pentru festivalul NEVERSEA.Festivalul NEVERSEA este cea de-a doua poveste magica a creatorilor UNTOLD si are loc in perioada 7-9 iulie 2017, pe plaja NEVERSEA din Constanta.