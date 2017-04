VIDEO „Who’s To Blame, un clip despre cum se poate transforma prima zi de munca intr-o poveste bizara

De pus in playlist

Stefan Matei in clipul "Who's To Blame"

In clip, Stefan, proaspat angajat la o corporatie neconventionala, Circles Inc., are parte de o prima zi de lucru cel putin bizara si rupta din realitate.Versurile piesei sunt semnate de Ruxandra Stoian, iar videoclipul a fost filmat pe parcursul a doua zile, de catre DOP-ul Alex Brendea si produs de Laura Musat. Conceptul regizoral a fost realizat impreuna cu Francesca Leonte.