VIDEO Inca 40 de artisti si-au confirmat prezenta la festivalul Neversea. Rusoaica Nina Kraviz si Sven Vath vor urca pe scena techno de la malul Marii Negre

Peste 10.000 de abonamente vandute

este un artist si producator de muzica techno si vine tocmai din Rusia. Este foarte ceruta de fanii din Romania si va urca in vara pe una dintre scenele festivalului de pe litoralul romanesc.Totodata, iubitorii muzicii techno vor avea sansa sa-l asculte pe cel mai important DJ al genului,sau papa Sven cum ii mai spun fanii.este un cunoscut DJ si producator britanic de muzica house cu numeroase nominalizari la premiile Grammy si de 4 ori castigator al Premiilor Internationale ale Muzicii Dance si DJ Awards. A remixat piese pentru artisti cunoscuti ca si Madonna, The Chemical Brothers si Hot Chip.Pe cele 7 scene ale festivalului vor urca si artisti romani atat de apreciati de publicul muzicii electronice underground, cum ar fiNina Kraviz, Sven Vath, Sasha, Gui Borrato, Joris Voorn, Mathias Tanzmann,Butch, Marc Romboy, Dorian Paic, Carola Pisaturo, Einzelkind, Cezar, Dan Andrei,Nico Stojan, Priku, Praslea, Herodot, Dorisburg, Cab Drivers, Dubtil, SIT, DJ Sprinkles, Mall Grab, Hunee, Soichi Terada, Young Marco, Dekmantel Soundsystem, San Proper, Gerd, Makam, Blond:ish, Jan Blomqvist, HVOB, Nightmares On Wax, Maribou State, Kozo, Rampue, Nicola Cruz, Nu si Thugfucker.Fanii festivalului pot achizitiona unul din cele 5000 de abonamente la pretul de 225 de lei plus taxe. Acestea pot fi cumparate de pe www.neversea.com . Primele abonamente au fost puse in vanzare la inceputul lunii aprilie si in mai putin de trei saptamani, peste 10.000 de fani si-au cumparat deja abonamente.Festivalul NEVERSEA este cea de-a doua poveste a creatorilor UNTOLD si are loc in perioada 7-9 iulie 2017, pe plaja NEVERSEA din Constanta.