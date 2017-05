Mai, luna chitaristilor la Jazz Nouveau

Articol sustinut de Twin Arts

Prezent in industria muzicala de mai bine de 40 de ani, numele lui Marc Ribot este asociat cu unele dintre cele mai notabile performante artistice contemporane. Cu un stil propriu, dar extrem de flexibil si avangardist, chitaristul a fost cel care a contribuit substantial la crearea sound-ului circus-noir al albumul lui Tom Waits, Rain Dogs, si a colaborat cu o serie de nume mari ca Robert Plant, Elvis Costello, sau Elton John. Marc Ribot a semnat peste 20 de albume proprii, in care a explorat totul, de la jazz-ul de pionierat al lui Albert Ayler (Spiritual Unity, 2005) la dramatismul si senzualitatea muzicii latine, cu Los Cubanos Postizos (The Prosthetic Cubans, 1998). In afara de toate aceste numeroase proiecte si colaborari, performantele solo ale muzicianului sunt intotdeauna evenimente remarcabile, prin impredictibilitatea actului artistic ce poate aminti de toate celelalte creatii ale sale, sau de nici una. Ca artist solo, Marc Ribot ofera de fiecare data un spectacol unic, intens, invitand la o ascultare atenta si la observarea tehnicii sale, sau uimind prin expresivitate.

Influentul chitarist este asteptat pe 8 mai si in Romania, unde va sustine un concert solo pe scena din Club Control.

Rotem Sivan este un instrumentist extrem de actual, virtuoz in frazare, dar melodic si cu un sofisticat simt al ritmului, despre care Peter Bernstein afirma ca este ”urmatorul mare chitarist al timpurilor noastre„.

Rotem Sivan studiaza pasionat compozitia si jazz-ul atat in Tel Aviv, cat si in New York. Instrumentist remarcabil, israelianul se impune rapid pe scenele de jazz din New York prin energia si creativitatea sa combinate cu precizia executiilor. Chitaristul este frecvent solicitat pentru workshop-uri in universitati de top din lume si este un nume nelipsit la festivaluri de jazz importante, ca Marseille Jazz Festival, Venice Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Bern Jazz Festival sau Sonora Jazz Festival. In creatiile sale, Sivan pastreaza intacta vibratia jazz-ului, fortand in acelasi timp limitele genurilor muzicale, iar albumele sale sunt primite de fiecare data cu aprecieri de catre critica de specialitate. In Bucuresti, pe 22 mai Rotem Sivan Trio (Rotem Sivan-chitara, Haggai Cohen Milo - bas si Nathan Elman-Bell - tobe), isi va prezenta albumul Antidote, album ce urmeaza a fi lansat in iulie 2017.

Program concerte:

8 mai-Marc Ribot (Solo)

22 mai-Rotem Sivan Trio

Concertele au loc la ora 20:00. Accesul se face de la ora 19:30.

Biletele se pot cumpara online pe www.eventbook.ro

Video





Detalii pe www.twinarts.ro si pagina de Facebook Jazz Nouveau.

Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.