Reprezentantii Romaniei la Eurovision au ajuns in Ucraina si vor avea prima repetitie pe scena de la Kiev marti, 2 mai

A doua zi dupa sosirea in Ucraina, romanii intra in focuri si vor sustine prima repetitie pe scena din Kiev."Experienta Eurovision este, pentru noi, o poveste foarte frumoasa, care acum se afla in pragul unui nou inceput. Debutul si l-a facut in ianuarie, la preselectii, apoi la semifinala si in finala care a desemnat prin votul publicului ca fiind melodia castigatoare. Spun ca este un nou inceput, pentru ca plecam la Kiev sa reprezentam Romania. Sunt foarte increzatoare, stiu ca in ceea ce ne priveste am facut tot posibilul sa fim la inaltime", spune Ilinca."Urmeaza acum o perioada solicitanta. Marti vom face prima repetitie si avem foarte mari emotii. A doua repetitie o vom avea pe data de 5 mai, iar in acest interval sper sa primim din partea echipei producatoare tot sprijinul necesar pentru ca show-ul sa fie asa cum il dorim noi", a adaugat Alex Florea.Reprezentantii Romaniei vor canta in a doua semifinala Eurovision, pe 11 mai. Marea finala a concursului este programata pe 13 mai.Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Difuzat fara intrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive si mai urmarite programe de televiziune din lume. Printre artistii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numara: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.Televiziunea Romana, membra a EBU, este organizatoarea Selectiei Nationale si participa la competitia europeana din anul 1993.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006). Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretata de Mihai Traistariu.Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Reprezentantii Romaniei vor concura in prima parte a celei de-a doua semifinale. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 41 de tari.