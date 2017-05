8 zile de 100% jazz: EUROPAfest - Bucharest International Jazz Competition

Articol webPR

Desfasurat sub egida EUROPAfest, Bucharest International Jazz Competition si-a castigat locul intre evenimentele de jazz sonore la nivel national si mondial, fiind apreciat deopotriva de public, artisti si specialisti.Sub sloganul "100% jazz" evenimentul invita publicul la seri memorabile cu jazz de calitate, ritmuri originale, idei indraznete si combinatii surprinzatoare. O saptamana dedicata jazz-ului, concertelor, workshopuri-lor si jam sessions animate de artisti de pe 5 continente, cu backgrounduri culturale diferite, care se lupta pe scena pentru castigarea Marelui Premiu. Publicul va vedea cum suna jazz-ul american, alaturi de cel european, australian sau sud-coreean. Cu evenimente internationale prestigioase in agenda, participantii vor transforma Bucurestiul in capitala jazz-ului mondial.Jazz-ul inseamna versatilitate si libertate prin excelenta, iar EUROPAfest - Bucharest International JAZZ Competition promite o adevarata explozie de culoare si energie. Forta pozitiva pe care o genereaza jazz-ul si proiectele trupelor tin salile pline de fiecare data. In 2017, evenimentul se va derula la CinemaPRO, Teatrul Odeon, dar si in spatii neconventionale precum Ibis Cafe. Mai multe informatii despre artisti, agenda si bilete pe www.jazzfest.ro Daca iubesti jazz-ul sau daca pur si simplu vrei sa-l descoperi, vino la Bucharest International Jazz Competition, alege-ti trupa preferata, sustine-o pana in Finala si bucura-te de spectacole autentice, pline de buna dispozitie.Sub sloganul It's all about live quality music!, EUROPAfest, singurul festival din Europa care reuneste 4 genuri muzicale - jazz | blues | pop | clasic prezinta in perioada 11 - 20 mai, peste 300 de artisti din 42 de tari. Pe langa Bucharest International Jazz Competition, agenda sa mai cuprinde: Opening Concert - Bucuresti | Sibiu, concerte de jazz, blues, pop si muzica clasica, concurs de muzica clasica, master-classes si workshopuri, Caffe Festival Ibis, Festival's corner si Gala EUROPAfest. Agenda completa si informatii despre bilete pot fi gasite pe site-ul organizatorului, jmEvents.ro sau pe pagina de facebook EUROPAfest.