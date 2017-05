VIDEO Omelette a lansat cel mai psihedelic clip romanesc, The Kryptonite Sparks a scos o piesa cu iz de vara, iar rapperul Macanache canta cu Delia

De pus in playlist

Omelette, formatia romaneasca de synthpop, a lansat un nou videoclip pentru piesa "Sadie". Productia clipului ii apartine lui Vali Chincisan (VJ-ul trupei, castigator al premiului "Cel Mai Bun Film Romanesc" la Anim'est in 2009), iar din distributie fac parte Lavinia Ionescu si Ioan Cristian Gutau (premiul UCIN pentru interpretare masculina in filmul "Killing Time").Omelette va lansa primul album in acest an, alaturi de integrala video. Membrii trupei sunt(voce si compozitie),(compozitie si productie sunet),(artist vizual).Botosanenii de lalanseaza "Ne Ascundem", o piesa de vara cu good vibes si de purtat pe oriunde va duc picioarele si gandul. In spiritul eterogen, indie rock, alternative rock, blues, funk, piesa este lucrata de catre baietii din proiect (Razvan Diaconu, Rares Diaconu, Razvan Anton ), alaturi de Adrian Despot + Sorin Tanase (mix) si Cristian Vargas (master).Pe 1 mai, Delia a lansat alaturi de rapperul Macanache piesa Ramai cu Bine a.k.a. Ramai cu ma-ta. Cu siguranta va fi cea mai difuzata melodiea verii de catre radiourile romanesti, iar in mai putin de 24 de ore de la lansare, clipul a strans aproape un million de vizualizari."Melodia s-a nascut din creativitatea Deliei. Ea mi-a trimis un demo cu ea cantand la pian refrenul si linia melodica. Si na, intr-o zi ne-am intalnit la studio, am mers, am scris niste versuri si am facut instrumentalul cu ajutorul fratelui Alex Cotoi. Am mai revenit odata la studio sa cizelam melodia si cam aia a fost. Eu simt cumva ca e o problema a tuturor cuplurilor cu mamele soacre si chestii de astea. Speram ca o sa fie o melodie placuta pentru toata lumea", spune Macanache.Muzica este scrisa de Delia si Alex Cotoi, textul poarta semnatura Deliei si a lui Macanache, iar productia este facuta de Delia si Alex Cotoi. Clipul este regizat de Alex Ceausu si e o parodie a anilor 90' cu un scenariu despre un cuplu si o soacra "bagacioasa".