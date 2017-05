Mihai Coman, membru al trupei Holograf, a murit

"A murit Mihai Coman, colegul nostru, omul care a fost mai bine de douazeci de ani alaturi de noi, mai intai in studio, apoi pe scena. O boala perfida l-a luat nemeritat de repede dintre noi pe omul cu voce de aur si suflet de copil. Dar Mihai va ramane intotdeauna in inimile si in cantecele noastre", este mesajul prin care este anuntat decesul artistului.Alaturi de mesaj este postata si melodia "Vine o zi" a trupei."Nu credeam ca doare atat de tare... Mihai.. mergi cu Dumnezeu...", scrie si Dan Bittman.