Jazz in the Park Festival: Jojo Mayer & Nerve, Skalpel, Dario Rossi, printre artistii care si-au confirmat prezenta la editia din acest an

"Omul nu e o masina si nici n-a fost creat sa cante precum una. Dar avem ceva care ne facem sa cantam mult mai bine decat ele si aici ma refer la diferenta creativa dintre 1 si 0. Asta e ceea ce vreau sa explorez. Aceea e partea cea mai interesanta, acolo e magia. N-o poti atinge, dar oamenii o pot simti", declara Jojo Mayer la una dintre conferintele la care a fost invitat la speaker.In plus, editia din acest an aduce mai multe noutati, scena de electro-jazz fiind una dintre acestea.O alta premiera locala va fi reprezentata de formatiadin Polonia. Cu stilul ei original de hip hop si jazz, Skalpel readuce la viata spiritul jazzului polonez prin refolosirea unor mostre din anii '60 si '70 in piesele actuale.Tot pe scena de electro-jazz va concerta si trupa sZempol Offchestra, care combina teatrul, muzica, povestile intr-un mix care contine trompeta, vioara, tobe si bass."In ultimii ani, Clujul s-a pozitionat ca un oras al muzicii electronice, dat fiind ca orasul gazduieste cele mai mari festivaluri de muzica din Romania care sunt axate pe acest gen. Ne-am decis in acest an sa intram si noi in acest joc. Asadar, una dintre scenele de anul acesta va prezenta multe proiecte de fusion jazz cu influente electronice. Va fi foarte interesant, avem niste reprezentanti foarte buni si credem ca aceasta scena va rivaliza ca artisti cu cei pe care ii vom asculta pe scena principala", spune Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park.Unul dintre cei mai cunoscuti si originali percutionisti din lume, Dario Rossi, va canta la Jazz in the Park. Dario Rossi, cunoscut la nivel mondial pentru reprezentatiile lui unice si pentru modul in care creeaza muzica din obiecte reciclate, a inceput sa studieze tobele la 10 ani, iar apoi a invatat la Colegiul de muzica Saint Louis din Roma. In 2011, la Londra, a avut o prima reprezentatie in strada la Piccadilly Circus si in doar cateva minute intreaga zona s-a umplut de oameni impresionati de talentul lui Dario si de reprezentatia lui.Trei proiecte speciale vor avea loc in cadrul festivalului, iar unul dintre ele e un recital sustinut de pianistul roman stabilit in Germania Bogdan Vaida. Concertul va avea loc la miezul noptii in Parcul Central.O alta trupa care va urca pe scena Jazz in the Park este, un trio experimental electro intr-un mix de stiluri moderne cu bas si tobe live, chitara si sinthuri agresive sau ambientale, voci minimale bine incadrate in aranjamente spatiale.Originari de dincolo de Prut, la festival va concerta si, o fuziune naturala de groove-uri de drum&base si pasajele clasice impletite cu folclorul urban distorsionat.Trupele care vor sa participe la Concursul International Jazz in the Park si sa cante in cadrul festivalului mai au cateva zile la dispozitie pentru inscriere. Sunt puse la bataie premii totale de 5.000 de euro, iar termenul limita este 17 mai.Ultimele zile de inscrieri sunt si pentru voluntarii care vor sa dea o mana de ajutor la festival. Cei interesati se pot inscrie online pana duminica, 7 mai.Anul acesta festivalul Jazz in the Park va avea loc timp de 7 zile, in perioada. Se dezvolta o serie de concerte pe baza de bilete - Dhafer Youssef, Susana Baca, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra -, concerte pe malul Somesului in cadrul Concursului International Jazz in the Park, concerte in Parcul Central si reprezentatii stradale artistice pe mai multe artere din oras.