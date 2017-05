VIDEO Cantareata LP a lansat single-ul "When We're High"

Piesa "When We're High" a fost scrisa si produsa chiar de catre LP, de Mike Del Rio (care a mai colaborat cu artisti precum Christina Aguilera si X Ambassadors) si Nate Company (caruia i se datoreaza o parte din succesul lui Tove Lo, Carly Rae Jespen si Martin Garrix) - echipa din spatele superhit-ului "Lost On You"."When We're High" este rezultatul colaborarii dintre Mike si Nate, care s-au deplasat la Paris la finalul anului trecut pentru a termina noul album.Single-ul "Lost On You", care a facut-o faimoasa in intreaga lume, a intrat direct pe prima pozitie in topurile din 13 tari, iar videoclipul oficial a fost vizionat de peste 115 milioane de ori.LP se afla in plin turneu de promovare a albumului "Lost On You". Dupa mai multe concerte in America de Nord, artista ajunge in Europa, incepand cu 15 iunie.Deschiderea concertului Kings of Leon va reprezenta cea de-a doua intalnire a artistei americane cu fanii romani, intrucat ea a mai sustinut un concert la Bucuresti in toamna lui 2016, in cadrul festivalului Full Moon Live.Vezi cum a fost la concertul sustinut de LP in Romania aici