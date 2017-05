ARTmania se intoarce in Piata Mare din Sibiu cu Lacuna Coil, You Me at Six si Riverside

Anul acesta, in perioada festivalului, va fi lansat programul "Sibiu - Festival City", un proiect initiat de ARTmania. Pe langa o oferta culturala bogata - concerte, expozitii, lansari de carte sau film - platforma "Sibiu - Festival City" va gazdui si prima editie a reuniunii internationale Est European Music Conference (EEMC), un eveniment de anvergura europeana, care si-a propus sa aduca la masa dialogului peste 500 de experti, autoritati, promoteri romani si principalii operatori de pe piata internationala a festivalurilor.Ajuns la cea de-a 12-a editie, Festivalul ARTmania anunta si anul acesta un line-up interesant, in prima serie de artisti confirmati numarandu-se italienii gotici de la Lacuna Coil - muzicienii ale caror piese au fost incluse pe coloana sonora a unor filme cu succes de casa, precum "Underworld" si "Resident Evil", starurile britanice ale noului val - You Me At Six, cea mai buna trupa britanica in 2011, polonezii Riverside - un alt fel de Pink Floyd contemporan, sau canadienii Devin Townsend Project - un experiment genial al unui muzician inventiv si plin de forta, care si-a inceput cariera ca vocal pentru Steve Vai.Abonamentele au fost puse in vanzare astazi, in retelele iabilet.ro si pe kompostor.ro, iar primele 300 de abonamente au pretul special de 150 de lei. Dupa epuizarea acestora, in prima perioada de pre-sale, pretul unui abonament va fi de 190 de lei.I-ati auzit in Resident Evil: Apocalypse! Una dintre cele mai tari trupe italiene de rock, cotata cu patru stele de Allmusic si nominalizata la premiile MTV, melodici, creativi si plini de forta, Lacuna Coil mizeaza pe o estetica gotica, atat muzicala, cat si vizuala, dar si pe armonii care pun voci in contrast sau pe riff-uri adanci de chitara. Acute ascutite, temperate de un bass profund, un sound specific care a asigurat coloana sonora a unor blockbustere ca "Underworld" sau "Resident Evil: Apocalypse", muzica Lacuna Coil este produsul cel mai bine vandut din istoria casei de discuri care i-a lansat, Century Media Records, o companie care a fost cumparata in 2015, pentru 17 milioane de dolari, de Sony Music Entertainment. Aplaudati la Ozzfest, in Statele Unite, au colaborat cu In Flames, au inregistrat un album cu influente arabe - "Shallow Life", care, de altfel, a urcat pe locul 20 in topurile Statele Unite, au castigat un premiul pentru cel mai bun album la Female Metal Voices Fest Award, in 2012, si titlul de cea mai buna trupa din lume la Metal Hammer Awards, in 2016. Cel mai recent album, "Delirium", lansat in 2016, este cel de-al optulea album de studio al italienilor Lacuna Coil, cladit pe tema conceptuala de nebunie, ilustrata prin diverse intamplari care se petrec intr-un sanatoriu. O metafora pentru ororile pe care le intampinam in fiecare zi, pana in momentul in care, in mod miraculous, gasim leacul tuturor relelor - asa cum spuneau, candva, membrii trupei. Albumul a intrat inca de la lansare pe primul loc iTunes, la categoria metal, si pe locul 2 in topul rock al aceluiasi selectioner. Lacuna Coil concerteaza in Romania, in Piata Mare din Sibiu.Rock progresiv si heavy metal cu polonezii Riverside, o trupa asemanata adesea cu Pink Floyd sau Dream Theater, dar care isi afirma identitatea prin explorari experimentale duse pana departe, uneori pana la granita cu alte genuri, printre care si electro. Creditati de intreaga critica inca de la debut, succesul pe care Riverside l-a avut in Polonia le-a adus un contract cu o casa de discuri americana, Laser's Edge, si o colaborare cu Travis Smith, pictorul care a semnat identitatea vizuala a unor trupe mari, de la Dewin Townsend, la Anathema. Albumul de debut lansat in aceasta formula, "Out of Myself", a primit recunoasterea publicatiilor de specialitate, de la Metal Hammer, la Belgium Prog-Noser. Marele succes, insotit de vanzari de masa, a venit o data cu lansarea albumului "Voices in My Head", iar cel de-al treilea album, "Rapid Eye Movement", le-a adus o colaborare cu Dream Theater, pentru segmentul european al turneului din 2007. Cu sase albume excelente in palmares, trupa se pregatea pentru un nou turneu, dar, la inceputul anului 2016, chitaristul Piotr Grudzinski a murit, in urma unui stop cardiac survenit dupa un concert Winery Dogs. Cei trei membri ramasi au anuntat ca nu-si vor inlocui colegul si ca vor continua in formula de trio. Cel mai recent album al trupei, Eye of the Soundscape", este o incantatoare colectie a unor piese instrumentale mai vechi, reinterpretate, alaturi de cateva piese noi. Acest album este un tribute adus lui Piotr Grudzinski si include ultimile piese la care acesta a colaborat."In New Music We Trust". Englezii care au avut succes inca de la albumul de debut, You Me At Six, au un stil inconfundabil, chiar daca unii gasesc in AND-ul lor ceva urme lasate rock-ul american, de la Blink-182, la Incubus sau Thrice, ba chiar si influente pop-country-rock, desi toate intr-o abordare noua, plina de forta, contemporana. "Take of Your Colors", albumul lor de debut, a fost lansat in 2008 si le-a adus o nominalizare pentru titlul de cea mai buna trupa britanica, premiu pe care l-au ratat, de altfel, de mai multe ori, pana sa-l primeasca, in cele din urma, in 2011, pentru single-ul "Byte My Tongue", lansat in colaborare cu Oliver Sykes. Au fost aplaudati in Japonia, in Europa sau in Statele Unite, iar anul acesta isi sarbatoresc, printr-un turneu mondial, cel de-al cincilea album de studio, "Night People", lansat in luna ianuarie a acestui an. Un album colorat, cu tonuri mai sumbre, mai apasatoare, pigmentate cu nuante mult mai senine, pop rock, hard rock si chiar rock'n'roll, poate si ceva influente din legendarii lumii, de la Led Zeppelin la Rolling Stones, de la Muse, la The Killers. Albumul a intrat direct pe locul trei in topurile britanice si pe primul loc in Noua Zeelanda.Un zid de sunet, a la Frank Zappa. Imagineaza lumi, pe care le distruge pentru a ridica altele, cocheteaza cu rock-ul extrem doar pentru a-l inlocui cu cel melodic, inventeaza un univers doar pentru a-i schimba imediat regulile. O voce versatila, care acopera o arie impresionanta, de la acutele si ambitusul specific marilor cantareti de opera, pana la tipete rock si sunete grave, guturale, reprize intercalate in segmente melodice: Devin Townsend este, cel mai probabil, unul dintre cele mai interesante proiecte de pe scena rock canadiana. Aduce in scena mult intuneric apasator, pe care il cresteaza cu zgomote bizare si il matura apoi, cu valuri misterioase de rock sincretic postindustrial. Canadianul Devin Townsend este unul dintre cei mai creativi artisti ai noului val, un muzician al carui talent a fost remarcat inca din adolescenta, cand a fost rugat sa colaboreze, ca vocal, pentru albumul lui Steve Vai, "Sex and Religion". Jongleaza cu nenumarte stiluri, de la hard rock la metalul progresiv, ambiental sau new age, face demonstratii de virtuozitate pe care, de altfel, le-a si exemplificat pe cele patru albume de lansare a proiectului sau muzical. Un artist extrem de prolific, a facut experimente acustice remarcabile pe nu mai putin de 23 de albume de studio, finalizate si aplaudate in intreaga sa cariera.Maria Zurbagiu, grafic-designer si ilustrator, deschide seria artistilor plastici invitati sa trimita cronici din ARTmania, afisele realizate de acestia, viziuni proprii asupra unei constelatii a artei pulsand de energie, urmand sa intre in colectia festivalului, pentru a fi prezentate, apoi, in expozitii. Maria Zurbagiu a absolvit Universitatea Nationala de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucuresti, Sectia Grafica, este deopotriva inspirata in gravura in metal, in linografie, xilografie si serigrafie, dar stapaneste la fel de bine si photoshop-ul, una dintre minunatele ei porti de acces in lumea virtuala. A participat la mai multe expozitii individuale si colective, inclusiv in Teheran sau Viena, succese care i-au adus in palmares nenumarate premii, inclusiv premiul UNICEF si o mentionare in Cartea Recordurilor pentru cea mai mare panza pictata vreodata de copii, eveniment inregistrat in noiembrie 2006. Maria Zurbagiu a fost Big Bang-ul Universului ARTmania, urmand ca, an de an, o serie de alti artisti plastici invitati sa-si plimbe printre stele propriile himere, intr-o serie de afise de colectie care sa spuna mai departe povesti extraordinare din universul culturii rock.Platforma dedicata promovarii tuturor formelor de expresie artistica, ARTmania s-a consacrat ca principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Marca cu prestigiu si traditie pe scena culturala regionala, ARTmania si-a conturat propria identitate cu un concept indraznet si un ambient special - Piata Mare a uneia dintre cele mai frumoase citadele medievale din Estul Europei. ARTmania exploreaza mereu drumuri noi, capitalizand experienta si prestigiul editiilor anterioare, cand pe scena mare din Sibiu au urcat o serie de trupe importante, de la Nightwish si Serj Tankian, la Die Toten Hosen, Whitin Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters OfMercy, Lacuna Coil, Republica, Helloween, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre multi altii.