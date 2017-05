Pianistul german Hauschka, nominalizat la Oscar, BAFTA si Globul de aur, concerteaza la Bucuresti

Evenimentul, organizat cu sprijinul Institutului Francez din Bucuresti, este o initiativa ARTmania Classics, in parteneriat cu Jazz Fan Rising.Muzica lui Hauschka, inclusa pe coloana sonora a filmului, cu Dev Patel si Rooney Mara in rolurile principale, a fost nominalizata, anul acesta la cele mai prestigioase trofee ale lumii, Oscar, BAFTA si Globul de Aur, iar cel mai nou dintre albumele sale,, este considerat cel mai valoros material discografic din cariera sa.Hauschka este unul dintre cei mai cunoscuti virtuozi ai pianului modificat - un instrument al carui sunet este alterat prin inserarea unor obiecte intre sau pe corzi, ciocanele sau amortizoare. Muzica lui are o identitate clara, iar abordarea sa unica a fost dintotdeauna, spune critica, provenita din resorturi profunde, instinctive, dar si cultivate, dintr-o dragoste puternica pentru ritm.Hauschka are un portofoliu cu peste zece materiale complexe de studio, editii speciale de viniluri, a sustinut concerte in locuri inedite si are un grup devotat de fani din cercurile de auditii exclusiviste, adeptii curentelor Fluxus sau melomani care care prefera minimalismul lui Arvo Part, geniul lui John Cage sau intreg universul estetic al unor artisti ca Philip Corner, Max Richter sau Sylvain Chauveau.Biletele pentru concertul Hauschka de la Bucuresti pot fi cumparate din reteaua Eventim sau online, de pe kompostor.ro , iar preturile variaza intre 70 si 130 de lei.