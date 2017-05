Sambata, Deep Purple la Romexpo

Articol webPR

Sambata, pe 13 mai, veteranii de la Deep Purple revin la Bucuresti la Romexpo, in Parcarea A, in cadrul turneului de promovare pentru albumul "Infinite". Cu "A Long Goodbye Tour", trupa isi la revedere de la fanii din Europa, deocamdata. Locurile din tribune se apropie rapid de epuizare, iar la Golden Ring mai sunt disponibile 100 de bilete.

Trooper, prima trupa din programul serii, canta de la ora 18:50, iar Monster Truck intra pe scena la ora 19:50. Show-ul Deep Purple va incepe de la ora 21.00. Turneul vine cu propria productie (sunet si lumini), iar echipamentele ajung in Romania transportate cu 15 tiruri. Concertul din Capitala deschide turneul "A Long Goodbye Tour", care va continua pana la jumatatea lui iulie si include 20 de showuri.

Accesul in parcarea A Romexpo este permis incepand cu ora 17.00. Happy-hour: timp de o ora dupa deschiderea portilor, fanii care ajung devreme isi pot savura berea la jumatate de pret. Spectatorii sunt incurajati sa foloseasca transportul in comun. Cei care aleg varianta automobilului personal pot parca in parcarea B (tarif Romexpo - 15 lei).

Ultimele bilete pentru sambata sunt disponibile la preturile de 130 lei (Gazon B), 190 lei (Gazon A), 270 lei (Golden Ring), 350 lei (Tribuna). Biletele se pot cumpara online pe www.eventim.ro, sau prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librariile Humanitas, librariile Carturesti).

Organizatorul evenimentului: Events.