Dj-ul si producatorul de muzica trance Robert Miles, celebru pentru hitul anilor ’90 – “Children”, a murit in Ibiza, la varsta de 47 de ani. Armin van Buuren: Sunt in stare de soc

Sad to hear Robert Miles passing r.i.p thanks for the music \uD83D\uDE4F#deconstruction#classichouse pic.twitter.com/f7xsvLTBF6 — Pete Tong mbe (@petetong) 10 mai 2017

Really in shock to hear the news of the passing of Robert Miles... R.I.P. — Armin van Buuren (@arminvanbuuren) 10 mai 2017





DJ-ul italian nascut in Elvetia Robert Miles, pe numele sau Robert Concina, a devenit celebru dupa ce, in 1995, lanseaza hitul „Children”, ajuns pe locul unu in topurile muzicale din 12 tari.El a scos castigat numeroase premii, a scos sase albume si a lansat un post de radio de muzica experimentala.Potrivit presei internationale, Miles a murit in Ibiza, cauza fiind insa necunoscuta.Mai multi artisti i-au adus un omagiu pe retelele de socializare producatorului si dj-ului de muzica trance.Unul dintre veteranii muzicii house,, i-a multumit lui Miles pentru muzica lui, printr-un mesaj postat pe Twitter."Vestea mortii unui artist foarte talentat al vremurilor noastre ma face neincrezator. Imi vor lipsi certurile, criticile, judecatile, dar mai ales talentul de a gasi sunete si melodii incomparabile", a scris si dj-ulpe retelele de socializare.„O veste foarte trista", a scris si cantaretul, in timp ce dj-ul olandeza notat ca vestea mortii lui Miles il socheaza.