Start EUROPAfest 2017 11 mai, 19:00, dublu Opening Concert - Bucuresti | Sibiu

Articol webPR

Joi, 11 mai, EUROPAfest isi deschide larg portile si invita lumea buna sa i se alature intr-un maraton de evenimente pline de culoare si rafinament. Si in acest an festivalul incepe cu dublu Opening Concert - Bucuresti si Sibiu. Doua categorii de spectatori, una iubitoare de jazz si blues, cealalta de clasic, se vor delecta la un concert deosebit. Indiferent de oras, seara promite emotii, trairi intense si experiente autentice alaturi de artisti de prima liga.Incepand cu ora 19:00, scena Teatrului Odeon din Bucuresti va gazdui American Jazz Night.Trupa TRIISM / SUA, laureata a Grand Prize Winner EUROPAfest 2016 este un trio de jazz din California de Nord, cu un stil distinct si energic care interpreteaza compozitii originale inspirate din muzica folclorica balcanica, pop si standarde de jazz. Saxofonistul Levi Saelua, basistul Alex Reiff si tobosarul Jim Frink reusesc la fiecare show sa creeaze o stare speciala, pe care publicul o va pastra mult timp dupa incheierea concertului. Piesele lor iau nastere adesea din conversatii despre politica, cultura, stiinta si comedie. Americanii de la TRIISM au sustinut concerte in intreaga lume - SUA, Australia, Asia si Europa.In deschiderea concertului FAR FROM CAROLINA vor incanta audienta cu Americana Music la cel mai inalt nivel. Duo-ul americano-britanic este format din Terry Lees, detinator al premiului UK National Guitarist of the Year si Mel Hayes, cantareata si chitarista de renume international. Duo-ul a evoluat in peste 1000 de festivaluri si evenimente, atat in Marea Britanie, Europa, cat si in SUA. Far From Carolina va avea de asemenea turnee in Marea Britanie si Europa in toamna, pentru a-si promova ultima lansare de CD, "Far From Carolina and Richlands."In inima tarii publicul din Sibiu se va bucura la EUROPAfest - Opening Concert de un spectacol de exceptie. Pianista Rosalind Phang / Malaezia, Germania, laureata premiului I a Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti 2016, va evolua pe scena Salii Thalia alaturi de Orchestra Filarmonicii Sibiu, sub bagheta dirijorului Arthur Arnold | Olanda. Seara promite un concert simfonic caracterizat de emotie, de sensibilitate si de gratie, avand in program lucrari de F. Chopin si S. Rahmaninov.jmEvents anunta EUROPAfest 2017 ca o editie spumoasa, electrizanta si rafinata, realizata cu daruire si profesionalism - 10 zile de evenimente diverse si muzica buna. In perioada 11-20 mai Bucurestiul si Sibiul sunt invadate de muzica buna, atat in spatii formale, cat si neconventionale. Publicul este invitat sa urmareasca si sa aplaude la scena deschisa executiile live surprinzatoare, ale invitatilor speciali din 42 de tari in cadrul evenimentelor festivalului: Bucharest International Jazz Competition ( 13-20 mai ) - CinemaPRO, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti ( 14-19 mai ) - Inst. Italian, Caffe Festival Ibis ( 12-19 mai ) - Ibis Nord Caffe, Gala EUROPAfest ( 20 mai ) - Teatrul Odeon.Evenimentul se incheie cu un concert de exceptie avandu-i ca protagonisti pe cei mai buni artisti din festival. Agenda completa si informatii despre bilete se gasesc pe www.europafest.ro si www.jazzfest.ro