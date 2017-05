​LIVE TEXT Semifinala Eurovision. Romania afla in aceasta seara daca se califica in finala

​In curs de actualizare

De stiut: In aceasta seara, fanii (cu exceptia celor care locuiesc in Romania) vor putea vota Yodel It! de pana la 20 de ori de pe acelasi numar de telefon, sau prin aplicatia de pe siteul oficial al concursului: www.eurovision.tv.

Romania intra in competitie pe pozitia 5, in prima parte din cea de-a doua semifinala, alaturi de Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croatia, Norvegia, Elvetia, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia si Israel. Fanii din cele 18 tari repartizate in a doua semifinala si cei din Ucraina, Franta si Germania decid, alaturi de juriile de specialitate, cine va merge in Marea Finala.

Comentarile din acest text se vor a fi un pamflet, iar cititorii sunt invitati sa le citeasca in aceasta nota.

22.27 URCA AI NOSTRI PE SCENA. Romania, cu Yodel It. Mi-e frica Uau, a urcat Alex Velea pe scena. Pardon, Alex Florea. Ilinca yodeleste in rochie mini jup. Al nostru Alex ii pus in priza, am impresia ca mai are un pic si vrea sa o bata pe Ilinca. Canta bine fata noastra. Yodel ei Yodel eieieieieieieieieieieiei. A fost cel mai bun numar de pana acum. Macar atat.



22.23 Malta. Claudia Fanielo e pe scena. Sta ca o statuie, isi canta ranile imbracata in rochie alba. Femeile care au fost parasite la altar sunt, probabil, foarte atinse de acest slagar. Multa suferinta.



22.20. Republica Macedonia. Concurenta e pentru a treia oara la Eurovision. Inteleg de ce. Atitudine de diva, picioare lungi, dar voce ba. Canta in engleza, dar nu prea se intelege ce zice. Ahh, spune ca danseaza singura. Saraca :(



22.14 Urmeaza Austria. Un tanar de 20 de ani canta Running on air. Un pic din Jason Mraz, un pic din Bruno Mars. O melodie vesela, care transmite o stare de bine. Nathan canta bine, face niste floricele dragute din voce si se urca pe luna. And I’ll keep running as fast as I can I’ll keep running, I won’t stop, I won’t stop, no no. Alearga, Nathane, alearga! Destul de carismatic, cu un chip de “baiat bun” si atitudine de rebel.Cam boring piesa totusi.



22.10: Serbia da startul. In Too Deep se numeste piesa cantata de Tjiana. Can somebody save me tonigt, se intreaba Tjiana. "I'm falling too deep". Chiar pare sa aiba nevoie de ajutor, Celine Dion nu mai e de mult timp la moda.



22.05: Un inceput promitator. E foarte amuzant sa-i asculti pe Liana Stanciu, Radu Andrei Tudor şi Sonia Argint Ionescu traducand ce zic cei trei chipesi prezentatori de la Kiev. Pe scena e euforie, se canta hiturile Eurovision, startul e dat de melodia "Euphoria". In straie traditionale, mai multi artisti danseaza hora pe scena. "Un moment inedit", zic prezentatorii nostri. Mhm, foarte.