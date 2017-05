​LIVE Text Eurovision. Cronica-pamflet: ce sanse are Heidi din Carpati la votul geopolitic

​Comentarile din acest text se vor a fi un pamflet, iar cititorii sunt invitati sa le citeasca in aceasta nota.

despre care se zvoneste ca ar fi marea castigatoare de anul asta. Salvador Sobral , cu melodia Amar Pelos Dois adica iubire pentru amandoi. O prezenta simpla, Salvador are fata de om bun si reuseste sa transmita emotie, da. E o melodie sensibila, care reuseste sa-ti faca pielea de gaina. Doua nume imi vin in minte: Edith Piaf si La Vita e Bella, filmul lui Roberto Benigni. Cel mai bun moment de pana acum.Salvador are probleme de sanatate, el are nevoie de o inima noua. I-o dau pe a mea.Anjia dinImbracata in rochie rosie, la fel ca Ilinca noastra, Anija ne spune ca "reuseste pe cont propriu". De fapt ii spune asta iubitului sau. Probabil a parasit-o, iar acum ea ii transmite ca e "puternica, desteapta si frumoasa". S-a pus in genunchi! Foarte dramatic.E pe yoga, are o mandala proiectata in spate, mustata de hipster si isi tine ochii inchisi. Sa nu-l deranjam din transa. A deschis ochii, prin spate ii zboara cerculete, umbrele, maini colorate, o silueta de maestru yoga. Da, ceva psihedelic, zice de mantre de nirvana. A aparut o gorila dansatoare pe scena. Chakrele sa le poarte noroc!Un numar greu de inteles de catre muritorii de rand.Joci il cheama pe reprezentantul Ungariei. Cu un look de saman-vraci, Joci bate la o carafa. Melodia e hipnotizanta, a venit o fata care danseaza din buric. De la oriental la rap, vioara, beat-uri house, un adevarat fusion. Dansatoarea plange, el o ridica, ii da parul dupa ureche. Iala ialaaaaa iala!Tatal reprezentantului conduce un taraf. Se vede.Melodia lui Joci e foarte hipnotizanta, are un look de saman-vraci, iar o fata danseaza din buric. Intreg numarul reuseste sa te bage, cumva, in transa. Avem si vioara, beat-uri house si niste rap. Un numar cel putin interesantSunStroke Project. Un fel de Fly Project, o melodie comerciala, care ar fi rupt in Mega Discoteca Tineretului acum cativa ani. Merge si acuma. Au coregrafie. Ahh, niste mirese-domnisoare de onoare danseaza in spate. Asadar ei sunt mirii. Nu stiu ce e cu editia asta, dar toate fetele sunt imbracate in rochii albe, la semifinala tipa din Macedonia a fost ceruta de nevasta. Ce e cu graba asta?In camera verde se canta "Volare".Trei surori canta Cry no more. Nimic de reprosat din punct de vedere muzical, au talentul in voce, dar perioada Cher si Celine Dion a cam apus.Au plans fetele la final, awwww.Fly With Me. Tipa zici ca-i rupta de pe platorurile de filmare ale serialului Vikingii. Uh, privire cuceritoare, incepe sa danseze. Mai bine s-ar axa doar pe dans. A inceput iar sa cante, seamana a incantatie. Fac cruce cu limba.Nathan e asezat pe luna. Un moment cosmic. Sau nu. Un pic din Jason Mraz, ceva din Bruno Mars. I'll keep running, i won't stop. Se simte bucuria de a canta, zic prezentatorii nostri.Doi tineri, un el si o ea, foarte simpatici canta in limba lor. Muzica de voie buna. Sigur ar castiga Miss si Mister Popularitate la Balul Bobocilor. Vaaai, s-au pupat pe gura.Blonda, picioare lungi, un trup de zana pe care-ti face placere sa-l privesti. Vocea nu-i lipseste, insa atentia mea este indreptata catre alte atuuri de-ale Kasiei. Ok, hai ca incerc, raguseala in voce, piesa se vrea a fi un slagar de iubire, evident, este insotita de un domn care canta la vioara. Numarul e oarecum elegant, ea in rochie alba, el in negru, dar v-am zis de decolteul ei? 10 din 10.cu al lor IMRI.Trupul de gladiator house revine pe scena. Floricele din voce, muschi la vedere, dinti mai albi decat albul din reclamele la detergent. Isi musca senzual buzele IMRI. Au mai aparut doi zei pe scena si incearca o coregrafie. Breaking me to pieces, OOOO, EEEE, I feel Alive. Foc pe scena, nebunie, Untold Festival, buna seara! Un baiat foarte prezentabil Imri, numai bun de prezentat lenjerie intima.Cei trei prezentatori sunt foarte sclipitori. Probabil si-au pastrat tinutele de la Revelion.A inceput distractia. Concurentii defileaza pe scena.I-am vazut pe ai nostri, se tin romantic de mana.