​Eurovision 2017 Romania - favorita publicului din Republica Moldova si Irlanda/ Cum au votat romanii: publicul a preferat R.Moldova, juriul - Olanda

Reprezentantii Romaniei, Ilinca si Alex Florea, au primit si 58 de puncte din partea juriului si, cu un total de 282 de puncte, s-au clasat pe locul 7.Potrivit detaliilor legate de votarea din finala Eurovision, publicate duminica, Romania a primit, in urma televotului, maximul de 12 puncte din partea Irlandei si R. Moldova. Franta, Norvegia, Austria, Italia si Australia au adus Romaniei cate 10 puncte, iar Bulgaria - 8 puncte.In ceea ce priveste votul juriilor de specialitate, R. Moldova a fost singura tara ce a acordat Romaniei maximul de 12 puncte, urmata de Muntenegru, cu 10 puncte, si Irlanda, cu 8 puncte.Castigatorul trofeului Eurovision este ales, in fiecare an, in urma votului juriului si al publicului, care au ponderi egale.Juriile de specialitate voteaza cu o zi inaintea finalei, in urma unui show identic, difuzat de catre organizatori pentru experti. Votul ramane secret pana la anuntarea rezultatelor finale.Publicul poate vota, dupa incheierea tuturor reprezentatiilor artistilor finalisti, cand prezentatorii show-ului spun "Start Vot". Potrivit regulamentului, artistii reprezentanti ai unei tari nu pot fi votati de pe teritoriul acelei tari, ci de cele participante ramase. Numarului de voturi ii este alocat, crescator, un punctaj: de la 1 la 8, 10 sau 12 puncte.Romanii care s-au exprimat prin televot, la finala Eurovision 2017, au preferat Republica Moldova, in timp ce Olanda a fost pe primul loc in topul juriului de specialitate din tara noastra, mai noteaza Agerpres.Potrivit detaliilor referitoare la votul din fiecare tara participanta la competitia cantecului european, publicate pe Eurovision.tv, pe primul loc in preferintele publicului din Romania care s-a exprimat prin vot a fost Republica Moldova (reprezentata de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma"), urmata de Ungaria (Joci Papai, cu "Origo") si Bulgaria (Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess").Juriul de specialitate din Romania - format din Luminita Anghel, Mihai Traistariu, Tavi Colen, Paula Seling si Cezar Ouatu - a pozitionat pe primul loc Olanda - reprezentata de OG3NE, cu "Lights and Shadows" - urmata de Bulgaria si Republica Moldova. Portugalia, reprezentata de Salvador Sobral, a castigat Eurovision 2017 cu piesa "Amar Pelos Dois", cu 758 de puncte.Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria - reprezentata de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" - 615 puncte, si Republica Moldova, reprezentata de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" - 374 puncte.Romania - reprezentata de Ilinca si Alex Florea, cu "Yodel It!" - s-a clasat pe locul 7, cu 282 de puncte.