VIDEO Saxofonista Candy Dulfer va sustine un concert in Bucuresti pe 17 octombrie

Candy Dulfer canta de la sase ani, iar prima trupa (Funky Sfuff) si-a format-o pe cand avea doar 14.In prezent, discografia sa numara nu mai putin de 11 albume de studio, doua live si o compilatie. Artista vine la Bucuresti pentru a-si promova cel mai recent album, intitulat "Together".Este cunoscuta publicului autohton mai ales gratie smah hit-ului Lili Was Here, interpretat in duet instrumental cu David Stewart (ex-Eurythmics).De-a lungul timpului, a inregistrat piese de succes alaturi de mai multi artisti de rang mondial, precum Prince, David Stewart, Van Morrison si Maceo Parker si a urcat pe scena alaturi de Alan Parsons, Tower of Power si Pink Floyd.Biletele s-au pus in vanzare in reteaua Eventim (magazinele Germanos, Orange Shop, Vodafone, Domo, librariile Carturesti si Humanitas, CinemaPro), online pe site-ul Eventim.ro , dar si la casieria Salii Palatului.