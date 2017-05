O luna pana la concertul Kings Of Leon

Articol webPR

Categoria 1: 230 RON

Categoria 2: 180 RON

Categoria 3: 160 RON

Categoria 4: Sold Out

Categoria 5: 95 RON

Golden: 285 RON

Gazon: 190 RON

VIP: 500 RON

Probabil cel mai scump concert al verii de la Bucuresti, Kings Of Leon este un eveniment care atrage spectatori atat din Romania, cat si din tarile invecinate. Biletele se cumpara din Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, si nu numai. Locurile la Golden Ring se apropie rapid de epuizare.Scena de la Arena Nationala va avea o dimensiune de 480 mp. Echipamentele cu care trupa calatoreste in turneu ajung la Bucuresti incarcate in 20 de tiruri. Americanii vin cu o echipa tehnica de aproape 100 de oameni, care vor fi asistati la nivel local de un staff de peste 600 de persoane (securitate, productie, catering, baruri, intrari). Amenjarea incepe cu o saptamana inainte. Gazonul stadionului va fi protejat cu portafloor, iar eventualele portiuni afectate vor fi inlocuite imediat dupa eveniment.Persoanele cu dizabilitati si insotitorii lor au acces gratuit la concert, in limita locurilor disponibile, trimitand o cerere scrisa (insotita de toate documentele doveditoare) la adresa info@concertnationalarena.ro pana pe data de 01.06.2017.In Bucuresti, in Promenada Mall Floreasca, fanii Kings Of Leon au acum la dispozitie, pana pe 17 iunie inclusiv, un pop-up store de unde isi pot cumpara bilete la concertul din Bucuresti, tricouri, insigne, postere, toate inscriptionate #KingsOfLeon.Alive a luat nastere din aceeasi echipa care a creat si promovat scena muzicii electronice in Romania: The Mission. Dragostea pentru muzica si diversitate au fost bazele pentru Alive, un brand care se poarte mandri azi cu o echipa ce insumeaza 16 ani de experienta in organizarea showurilor de amploare, peste 200 de evenimente (concerte / festivaluri / evenimente corporate) si reprezentatii cu nume precum Morcheeba, Moby, Gorillaz, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Telepopmusik, Booka Shade, Fatboy Slim, Placebo, Jamie Woon, Jessie Ware, Rixton, Peter Bjorn, John, Sono sau Buena Vista Social Club.- Bilete online - www.bilete.ro si bilete in reteaua Bilete.ro- Prin comanda la www.bilete.ro (livrare la domiciliu prin curierat).- Direct - Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in magazinele Inmedio semnalizate "Bilete.ro", in magazinele Germanos, in oficiile Postei Romane si in casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Grivitei, nr. 143, parter. Lista completa a celor peste 1000 de puncte de vanzare din reteaua Bilete.ro de pe intreg cuprinsul tarii poate fi accesata aici