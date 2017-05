Chris Cornell, solistul Soundgarden si Audioslave, a murit la 52 de ani

Agentul sau, Brian Bumbery, a declarat pentru The Associated Press ca acesta a murit miercuri noaptea, in Detroit.Bumbery a adaugat ca moartea a fost "brusca si neasteptata". Deocamdata nu se stie cauza decesului.Cornell sustinuse un concert cu cateva ore inainte sa moara.Solistul si chitaristul american a fost unul dintre fondatorii miscarii grunge in Seattle, in anii '90, cand a infiintat Soundgarden. Cu aceasta formatie a lansat melodii precum Black Hole Sun si Spoonman.Dupa ce a plecat din Soundgarden, a infiintat supergrupul Audioslave, alaturi de Tom Morello, Tim Commerford si Brad Wilk, in 2001.