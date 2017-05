Cheloo de la Parazitii militeaza pentru legalizarea canabisului, dupa ce a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Spor la laic-dizlaic”

Cheloo de la Parazitii, pe numele sau Catalin Stefan Ion, condamnat saptamana trecuta la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de droguri si la 100 de ore de munca in folosul comunitatii, a inceput sa-si ispaseasca pedeapsa, anuntul fiind facut de artist pe pagina sa de Facebook. In acceasi postare, rapperul militeaza pentru legalizarea cannabisului: „Daca in tara asta avem dreptul sa facem cancer de la tutun si ciroza de la alcool ia sa vedem cati vor sa incepem dememersurile pentru legalizarea cannabisului”."Azi am tuns aproape 1/3 hectare de iarbă și a durat vreo 8 ore de muncă în folosul asociației de locatari (acasă). Dacă în țara asta avem dreptul să facem cancer de la tutun și ciroza de la alcool, ia să vedem câți vor să începem dememersurile pentru legalizarea cannabisului. Spor la laic-dizlaic".Cheloo a fost condamnat miercuri, 17 mai, la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul in care era acuzat de procurorii DIICOT de trafic de droguri de risc."Prin s.p.nr.235/17.05.2017 condamna inculpatul Ion Stefan Catalin la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 180 zile amenda penala. Cu suspendare sub supraveghere stabilind termen de incercare de 4 ani", potrivit sentintei pronuntate de magistratii din Ploiesti.Sentinta vine dupa ce Cheloo incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei. Artistul declarase in fata procurorilor ca a oferit unor prieteni cannabis pe care il detinea pentru consum propriu, insa nu a vandut stupefiante.