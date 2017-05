Cum reactioneaza artistii dupa explozia de pe Manchester Arena. Demi Lovato: Plang imaginandu-mi toti acei inocenti care au mers la un concert si-au pierdut viata/ Nicki Minaj: S-au pierdut vieti nevinovate

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 mai 2017

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 mai 2017

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. \uD83D\uDE14 — KATY PERRY (@katyperry) 23 mai 2017

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFC\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFC\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFC — Demi Lovato (@ddlovato) 22 mai 2017

a scris pe Twitter: "Sunt sfasiat sa vad ce s-a intamplat la Manchester. Le transmit tragostea mea celor implicati".a spus ca o doare sufletul pentru sora ei, Ariana si pentru orice familie afectata de acest tragic incident din Marea Britanie."S-au pierdut vieti nevinovate", spune ea.a transmis : "Rugaciunile mele sunt pentru toti cei din Manchester. Am trait momente special acolo, in tinerete si mai tarziu".Cantareata scotianaa transmis si ea un mesaj emotionant. "Sunt cu inima alaturi de tine, Manchester. Doar ce am coborat de pe scena in Londra si am aflat. Este infricosator. Imi pare foarte rau pentru familiile care au pierdut pe cineva drag".a scris şi e ape aceeaşi reţea de socializare: ”Mă rog pentru toată lumea de la concertul Ariana Grande”.a scris si ea pe Twitter dupa incidentujl de la Manchester Arena: "Plang imaginandu-mi toti acei inocenti care au mers la un concert si-au pierdut viata. Ma rog pentru fiecare si pentru toti".a scris si el ca gandurile si rugaciunile se indreapta catre cei afectati de oribilul incident din Manchester. "Trebuie sa fim mai buni, Trebuie sa ne iubim unii pe ceilalti", sfirma artistul.Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scena dupa producerea exploziei si au anuntat ulterior ca aceasta este in siguranta si nu a fost ranita.Politia a anuntat ca 22 persoane au murit, iar alte 59 au fost ranite in urma exploziei care a avut loc la Manchester Arena, la finalul concertului artistei Ariana Grande, foarte populara in randurile adolescentilor.Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se stie cate bilete fusesera vandute pentru show.