VIDEO Jason Derulo si Rita Ora, pentru prima oara in Romania, la Neversea, festivalul de la malul Marii Negre

La doar 27 de ani, artistul american Jason Derulo este in toate topurile momentului si are un succes incredibil cu fiecare melodie pe care o lanseaza. A colaborat si a compus melodii pentru artisti ca: Puff Diddy, Sean Kingston, Lil Wayne, Kelly Rowland, Nicky Minaj, Snoop Dog, 2 Chainz, Hardwell si multi altii. Melodii precum "Watcha Say", "Talk Dirty", "Wiggle Wiggle", dar si cea mai noua piesa "Swalla", se vor auzi vara asta la malul Marii Negre.La Neversea se va auzi live melodia "Hot right now", cantata de compozitoarea si artista britanica,RITA ORA. Primul ei album "Ora",lansat in 2012 a ajuns in scurt timp numarul unu in Marea Britanie. Albumul contine melodiile "RIP" la care a colaborat cu Tinie Tempah dar si "How we do party", atat de fredonate de fanii din intreaga lume. Cunoscuta pentru nonconformismul sau, artista britanica este si actrita. A avut roluri in filmele Fast and Furious 6 si Fifty Shades of Grey.Trupa britanica pop YEARS & YEARS vine la malul Marii Negre, si urca pe scena principala a festivalului Neversea. Ella Eyre este deja cunoscuta fanilor din Romania. In 2016 a fost prezenta la Cluj-Napoca, la cea de-a doua editie a festivalului UNTOLD, unde zeci de mii de fani au fredonat melodii precum "Waiting all night", "Together" si "Deeper".Abonamentele pot fi cumparate de pe www.neversea.com Festivalul NEVERSEA este cea de-a doua poveste a organizatorilo Untold si are loc in perioada 7-9 iulie, pe plaja NEVERSEA din Constanta.