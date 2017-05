Ambasadorul Frantei in Romania si cantaretul Keo vor lansa melodia "Soarele pe cer"

Muzica este compusa de Francois Saint-Paul si Keo, iar versurile ii apartin lui Keo.Veniturile din drepturile de difuzare ale melodiei si videoclipului vor fi donate Asociatiei Valentina, dedicata sustinerii copiilor si familiilor provenind din medii defavorizate, acesta fiind si motivul pentru care lansarea a fost programata cu o zi inainte de 1 Iunie, anunta Institutia."In Romania, 1 iunie este Ziua Copilului. Aceasta melodie este pentru toti cei care vor sa se bucure de aceasta sarbatoare", a declarat ambasadorul Saint-Paul.Videoclipul oficial al melodiei, care va fi prezentat in premiera in timpul evenimentului, a fost filmat la Resedinta Frantei, regia fiind semnata de Mihai Laz.Asociatia Valentina Romania este situata in sectorul 5, cartierul Ferentari. Centrul de zi after-school, Casa Valentina, este deschis in timpul saptamanii pentru a ajuta copiii proveniti din familii defavorizate sa urmeze cursurile unei scoli normale. Obiectivul este de a-i sustine pentru a avea un viitor mai bun. Concret, 40 de copii sunt primiti in fiecare zi pentru a fi ajutati sa-si faca temele, pentru a avea activitati creative si artistice si pentru a primi o masa calda. Familiile lor sunt de asemenea urmarite in vederea reinserarii sociale si profesionale.Valentina Romania ajuta si 60 de copii sa mearga la gradinita platindu-le masa si rechizitele. In total, asociatia sustine 100 de copii proveniti din 80 de familii.