VIDEO Concert aniversar Smiley 10 ani: cea mai mare suprafata de led montata la Arenele Romane, 260 de mp de ecrane de ultima generatie si un show de peste doua ore si jumatate

"Imi doresc sa ne simtim cu totii ca intr-o masina a timpului pe 1 iunie si sa calatorim impreuna cu ajutorul muzicii in primii 10 ani de Smiley. O sa cantam mult, o sa dansam, o sa ne bucuram, o sa va spunem povesti cu vorbe, dar si cu note. Eu simt ca este ziua mea si va multumesc ca veti fi langa mine la petrecerea mea", a declarat Smiley.Smiley isi va incepe concertul-petrecere la ora 21.00, insa inainte pe scena vor urca doi concurenti de la Vocea Romaniei."Opening actul va fi sustinut de doi baieti foarte talentati pe care lumea i-a cunoscut si votat la Vocea Romaniei si cu care eu colaborez la HaHaHa Production. Asadar, Alex Musat si Sebastian Seredinschi vor da muzical la petrecerea de ziua mea", spune Smiley.Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de scena Smiley, este un cantaret, compozitor, producator, prezentator si actor roman, fost membru al trupei Simplu. Artistul a inceput si o cariera solo, iar in 2008 si-a lansat primul album - "In lipsa mea", premiat cu un disc de aur si a primit distinctia ''Best album'' la Romanian Music Awards.In 2011, Smiley a lansat "Dream Girl", cantecul care pentru 6 saptamani consecutive a ocupat primul loc in clasamentele muzicale. Tot in 2011, la Romanian Music Awards, Smiley a fost desemnat "Best Male" si "Best Pop" artist.In 2012, artistul a lansat discul single "Dead Man Walking", care l-a transformat pe acesta in cel mai difuzat cantaret la radio si televiziune. De asemenea, a lansat si "Cai verzi pe pereti", impreuna cu Alex Velea si Don Baxter.Succesul ca artist pop i-a permis colaborarea cu numerosi artisti romani, iar in 2009 si-a fondat propria casa de productie, HaHaHa Production.