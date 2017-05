Kings Of Leon, mesaj de solidaritate cu Manchester

Articol webPR

www.bilete.ro si bilete in reteaua Bilete.ro

prin comanda la www.bilete.ro ( livrare la domiciliu prin curierat ).

direct - Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in magazinele Inmedio semnalizate "Bilete.ro", in magazinele Germanos, in oficiile Postei Romane si in casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Grivitei, nr. 143, parter.

Categoria 1: 230 RON

Categoria 2: 180 RON

Categoria 3: 160 RON

Categoria 4: Sold Out

Categoria 5: 95 RON

Golden: 285 RON

Gazon: 190 RON

VIP: 500 RON

"Vreau sa dedic aceasta melodie orasului Manchester", a spus solistul Caleb Followill multimii. "Vreau doar sa spun ca suntem alaturi de voi". Peste 70.000 de persoane si-au unit vocile cu cele ale membrilor Kings of Leon pe versurile piesei "Use Somebody", piesa de pe albumul "Only By The Night". 22 persoane si-au pierdut viata si alte 120 au fost ranite in atacul din 22 mai, considerat unul dintre cele mai grave atentate de pe teritoriul britanic.Cei patru mai au in programul turneului lor din aceasta vara festivaluri precum Orange Warsaw Festival in Polonia, Rock in Vienna in Austria, Pink Pop in Olanda, INMUSIC Festival in Croatia (imediat dupa concertul din Romania, de pe 17 iunie), legendarul Rock Werchter in Belgia si British Summer Time Hyde Park in Marea Britanie.Alive a luat nastere din aceeasi echipa care a creat si promovat scena muzicii electronice in Romania: The Mission. Dragostea pentru muzica si diversitate au fost bazele pentru Alive, un brand care se poarte mandri azi cu o echipa ce insumeaza 16 ani de experienta in organizarea showurilor de amploare, peste 200 de evenimente (concerte / festivaluri / evenimente corporate) si reprezentatii cu nume precum Morcheeba, Moby, Gorillaz, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Telepopmusik, Booka Shade, Fatboy Slim, Placebo, Jamie Woon, Jessie Ware, Rixton, Peter Bjorn, John, Sono sau Buena Vista Social Club.Lista completa a celor peste 1000 de puncte de vanzare din reteaua Bilete.ro de pe intreg cuprinsul tarii poate fi accesata aici Link-uri utile: