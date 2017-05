Electric Castle: Toate abonamentele au fost epuizate, cu o luna inainte de festival. Cei care merg cu bicicleta pana la Bontida isi asigura intrarea

"Un numar limitat de Any Day Ticket de bilete vor ramane la vanzare online pe site-ul Electric Castle, atat in varianta standard, cat si in versiunea premium, care pe langa intrarea in festival asigura si accesul la facilitati speciale, inclusiv posibilitatea de a urmari concertele dintr-o zona cu vizibilitate perfecta, amplasata in apropierea scenei principale" se arata in comunicatul de presa.Pentru al treilea an consecutiv, Electric Castle promoveaza mersul pe bicicleta ca transport alternativ si isi incurajeaza fanii sa foloseasca acest mijloc de transport. Astfel, ciclistii care accepta provocarea de a pedala spre festival de la cel putin 250 de kilometri distanta, vor primi abonamente gratuite.Ciclistii care vor sa se inscrie in proiect o pot face pana pe 5 iunie, pe site-ul asociatiei MAINOI Editia de anul acesta se anunta cea mai spectaculoasa editie de pana acum, cu o suprafata de peste 220.000 de metri patrati, unul din cele mai mari ecrane LED din Europa, respectiv 600 de metri patrati cu o rezolutie 8K, o scena principala cu o deschidere de 80 de metri liniari, mult mai multe zone acoperite pentru public si multe alte amenajari noi.Line-ul EC ii include pe Deadmau5, artist de 6 ori nominalizat la premiile Grammy si care, anul acesta, a iesit deja cu doua albume noi, Franz Ferdinand cu singurul concert confirmat in Europa de Est anul acesta, Alt-J, una dintre revelatiile momentului in indie rock, Trentemoller, cunoscut pentru muzica sa atmosferica dar si pentru spectacolul pe care il creeaza pe scena, UNKLE, ZEDD, Paul Van Dyk, House of Pain, Slaves, Gus Gus si multi altii.