Premiera: Turneul mondial Vintage Trouble trece prin Romania in ultima zi a festivalului Jazz in the Park Cluj. Se mai anunta si Hidden Orchestra, Tatran si Niogi la acelasi festival

Vintage Trouble se bucura de cativa ani de un imens succes international. Formatia a participat la cele mai cunoscute festivaluri din lume, Bonnaroo, Coachella, Glastonbury si e invitata de onoare la emisiuni precum Late Show cu David Letterman, The Tonight Show cu Jay Leno, The View, Conan si Jimmy Kimmel Live. Stilul Vintage Trouble, plin de bucurie, culoare, vitalitate, energie si curaj, i-a consacrat pe cei patru membri si le-a adus recunoasterea la nivel mondial.Show-ul Vintage Trouble de la Jazz in the Park este programat pentru inchiderea oficiala a festivalului, duminica, 2 iulie, de la ora 22:00.O alta trupa consacrata la nivel mondial pe care o vom putea asculta in parc este Hidden Orchestra, care va avea un live set in deschiderea Skalpel, pe scena dedicata proiectelor electro-jazz de la Jazz in the Park. In ultimii 7 ani, scotienii din proiectul Hidden Orchestra a avut turnee in peste 30 de tari si au concertat la Glastonbury, North Sea Jazz si Hamburg Uberjazz.Un alt headliner la Jazz in the Park e trupa Tatran din Israel. Trio-ul instrumental vine cu influente jazz, rock, muzica clasica, electronica si post-rock care se combina intr-un stil unic. Reprezentatiile live ale formatiei produc o atmosfera hiponotizanta. Pana acum Tatran a concertat in toata lumea si a fost headliner la Oppikoppi Festival, Kaunas Jazz Festival, InDnegev Festival, Red Sea Jazz Festival si State-X New Forms. Tatran se bucura de un mare succes atat in Israel, tara lor de origine, cat si in alte locuri unde a sustinut peste 150 de concerte in ultimii trei ani. Concertul Tatran are loc la Cluj cu sprijinul BetFair.In premiera in Romania vine la Jazz in the Park si Gauthier Toux Trio. Pianistul de 23 de ani Gauthier Toux a lansat cel de-al doilea album cu trio-ul lui in martie anul trecut. Formatia a obtinut premiul pentru cea mai buna trupa la prestigiosul concurs "Jazz a la Defense" in Paris si a castigat competitia "Jazz or Jazz" in 2016. Proiectul este unul de succes in Franta si Elvetia, iar trio-ul a avut peste 50 de reprezentatii anuk trecut la evenimente precum Jazz a Vienne, Copenhagen Jazz Festival, Paris Jazz Festival, Cully Jazz Festival, Moods, Duc Des Lombards.La fel ca Tatran, din Israel vine si Niogi, o trupa instrumentala care canta compozitii proprii care combina pianul, tobele si saxofonul. In 2015 Niogi si-a lansat albumul de debut, ”Landing” impreuna cu fenomenalul norvegian Per Mathisen la bass si percutionistul Utsi Zimring. Albumul a atras atentia promoterilor si a presei, astfel ca trupa a cantat la Ingolstadter Jazztage, Bohemia Jazzfest, Vilnius Mama Jazz Festival si a avut turnee in Germania, Austria si Cehia. Niogi concerteaza la Cluj cu sprijinul Goethe Zentrum.Unul dintre cele mai longevive si prestigioase grupuri de jazz din Romania, Big Band Gaio, sarbatoreste, printr-un concert la Jazz in the Park, cei 35 de ani de activitate neintrerupta. Grupul a fost fondat in perioada comunista de profesorul de jazz Stefan Vannai, a avut o activitate remarcabila de promovare si sustinere a jazzului si a unor artisti care mai apoi au devenit celebri printre care Elena Mindru si Claudiu Purcarin. Concertul Big Band Gaio de la Jazz in the Park marcheaza cei 35 de ani dedicati muzicii jazz si promovarii acestui stil muzical.Koszika & The HotShots, una dintre trupele care s-a remarcat anul trecut la Concursul International Jazz in the Park, va concerta in Parcul Central. Koszika & The HotShots s-a format in 2011 in jurul solistei Koszika si de atunci continua neincetat sa coloreze paleta muzicala din Transilvania. Sub semnul multiculturalitatii si a interculturalitatii, ei canta in patru limbi, mixeaza genuri indepartate ca bossa nova din Brazilia cu folclor unguresc, muzica tiganeasca cu reggae sau ritmuri de mahala cu swing, toate presarate cu acorduri jazzy si ritmuri funky. Membrii trupei au o experienta vasta, au un background in muzica clasica, rock, jazz si in muzica folclorica.Tot in parc va canta si Butterflies in my Stomach, una dintre putinele trupe din Romania care canta o combinatie de acid jazz cu funk si influente nu-jazz, electro, trip-hop, chill. Trupa a fost infiintata in 2005, si-a suspendat activitatea in 2014, iar primul concert de la reluarea activitatii va fi in cadrul Jazz in the Park.Jazz in the Park Festival este un eveniment realizat cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca, finantat prin Administratia Fondului Cultural National, recomandat ca o experienta Staropramen de partenerul de traditie al festivalului, powered by BCR si realizat printr-un parteneriat sustinut cu Daisler Print House din Cluj. Jazz in the Park recomanda cu incredere Almdudler pentru cea mai sanatoasa bautura racoritoare. Proiectul este, de asemenea, sustinut de Alexandrion Group, E.ON Business Services, Bosch si Betfair. Festivalul Jazz in the Park are loc in intervalul 26 iunie-2 iulie la Cluj si cuprinde o sectiune pe bilete si abonamente pentru concertele de la Opera Maghiara, concerte cu intrarea libera, dar cu bilete neobligatorii necesare pentru sutinerea Fondului Jazz in the Park, in Parcul Central, pe malul Somesului si in alte locuri care vor fi anuntate in curand.Informatii complete despre festival, program, parteneri, bilete si artistii confirmati pentru aceasta editie gasiti pe www.jazzinthepark.ro