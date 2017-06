Binker & Moses, un Duo electrizant la Jazz Nouveau 

Artiol webPR

Binker & Moses concerteaza pentru prima data in Romania pe 19 iunie in Control Club la Jazz Nouveau. Binker & Moses sunt un duo britanic atipic, saxofon-tobe, si vin din avangarda jazz-ului londonez. Muzica lor, alternand grime cu hip-hop si dance music, a reusit in numai 2 ani sa castige loialitatea publicului tanar. Show-urile hipnotice si intense ale celor doi muzicieni au culminat, la sfarsitul anului trecut, cu un turneu in Marea Britanie, alaturi de trio-ul american The Bad Plus.





Binker Golding si Moses Boyd inregistreaza in 2015 primul lor album Dem Ones care, desi se afla pe teritoriul free jazz, e construit pe o structura rigida, demonstrand ca doar doua instrumente pot realiza, prin creativitatea celor doi instrumentisti, un jazz curat, veritabil, care poate fi la fel de actual si incitant azi, precum era cel cantat candva de Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bud Powell sau John Coltrane. Dem Ones a fost inregistrat live, numai cu echipament analog, intr-o singura zi, in Mark Ronson¬s Zeling Studio, pentru Gearbox Records. Inovator si retro in acelasi timp, albumul de debut al englezilor a obtinut importantul premiu MOBO pentru Best Jazz Act, precum si nominalizari pentru Breakthrough Act si Jazz Act of The Year, la Jazz FM Awards 2016.





Pe 2 iunie 2017 Binker & Moses isi lanseaza pe dublu vinyl cel de-al doilea album Journey to the Mountain of Forever. Ca si Dem Ones, si acesta a fost inregistrat in intregime live, direct intr-un 1960's Studer C37 1/4 - tape machine, rezultand mai mult de 5 ore de muzica! Journey to the Mountain of Forever este un album - poveste, in care calatorim alaturi de Binker & Moses intr-un timp fantastic, pe un taram necunoscut, intalnind in cale samani, pe marele Besbunu, diverse triburi, monstri si personaje a caror lume fara limite ne atrage prin ritualuri, elixire si muzica.





Pe 19 iunie la Jazz Nouveau in Control Club ne convingem ca show-urile britanicilor sunt intotdeauna un exemplu de muzicalitate extrema, atat de reusite si complete, incat uiti cu usurinta ca nu asculti o formatie intreaga, ci doar un duo, saxofon tenor - tobe, Binker & Moses.





Concertul are loc pe 19 iunie, la ora 20:00. Accesul se face de la ora 19:30.





Biletele costa 35 de lei si se pot cumpara online pe www.eventbook.ro





Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.





Video:

Jazz Nouveau este o serie de concerte organizata de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.