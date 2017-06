VIDEO Securitate sporita si lacrimi la concertul caritabil al Arianei Grande/ Peste 300 de mii de dolari s-au adunat doar din donatii online

Emotiile au iesit la iveala in timp ce fanii si-au facut loc pe Old Trafford pentru spectacolul sustinut de Ariana Grande, al carui concert de pe 22 mai s-a incheiat cu moartea a 22 de persoane si ranirea altor 100.Unii au izbucnit in lacrimi, in timp ce altii au aplaudat, au dansat si au glumit cu ofiterii de politie care patrulau prin multime.Evenimentul a inceput cu un moment de tacere - un omagiu adus victimelor bombardamentului care a avut loc cu mai putin de doua saptamani in urma."Nu vreau sa simt, sa aud sau sa vad nici un pic de frica in acest loc. Singurul lucru pe care il vom simti aici, in aceasta seara, este dragoste si pozitivitate", a strigat Pharrel Williams multimii."As vrea sa va imbratisez pe fiecare dintre voi si sa va multumesc... Cea mai importanta responsabilitate pe care o avem acum este aceea de a ne purta de grija unul altuia", a adaugat Miley Cyrus.Cei care au participat la concertul Arianei Grande din 22 mai au primit bilete gratuite.Concertul a debutat cu un moment de tacere dedicat victimelor bombardamentului, dupa care poetul Tony Walsh a recitat poemul "Acesta este locul" ("This is the Place").Pe langa Ariana Grande, pe scena au urcat Coldplay, Black Eyed Peas, Justin Bieber, Take That, Katy Perry si Usher.Banii stransi in urma acestui concert vor fi donati victimelor bombardamentului din 22 mai.Potrivit Entertainment Industry Foundation, pana la ora transmiterii acestei stiri, in mediul online au fost donati peste 300 de mii de dolari.