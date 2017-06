Golan se alatura showului Kings of Leon

Articol webPR

Categoria 1: 230 RON

Categoria 2: 180 RON

Categoria 3: 160 RON

Categoria 4: Sold Out

Categoria 5: 95 RON

Golden: 285 RON

Gazon: 190 RON

VIP: 500 RON

Lansata in 2013, trupa Golan are una din cele mai uluitoare ascensiuni din muzica electronica romaneasca. Dupa doar un an de activitate, primeste premiul revistei Sunete la categoria 'Best Electro', iar debutul international are loc in 2015, la festivalul Open'er din Polonia. In prezent numele lor apare pe afisele festivalurilor din tara, dar si din toata Europa. 2017 este un an maraton pentru trupa. Pe 7 aprilie si-au lansat primul album, Intro, la Arenele Romane. Iar agenda lor de concerte e plina cu date din Moscova pana la Paris.Alexandru Burcea, Mihai Ristea si Ernesto aduc o vibratie proaspata si o alta abordare in muzica electronica de astazi. Compozitiile lui Mihai, percutiile exotice ale lui Ernesto si influentele clasice si jazz ale lui Alex se combina intr-o armonie deplina. Sunetul este oniric, venit parca dintr-o alta galaxie, te atrage in lumea lui si vrei sa experimentezi, nu rezisti sa nu dansezi pe ritmurile lui."Romanii sunt, cu siguranta, printre preferatii nostri, iar mixul de house si voce, de muzica electronica si organica, de jazz si pop, de frumusete si mesaj, te cuprinde ca o vraja, fie ca esti prins in atmosfera fierbinte a unui concert de-al lor, fie ca le asculti inregistrarile din confortul canapelei de acasa" (europavox.com)Alive a luat nastere din aceeasi echipa care a creat si promovat scena muzicii electronice in Romania: The Mission. Dragostea pentru muzica si diversitate au fost bazele pentru Alive, un brand care se poarte mandri azi cu o echipa ce insumeaza 16 ani de experienta in organizarea showurilor de amploare, peste 200 de evenimente (concerte / festivaluri / evenimente corporate) si reprezentatii cu nume precum Morcheeba, Moby, Gorillaz, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Telepopmusik, Booka Shade, Fatboy Slim, Placebo, Jamie Woon, Jessie Ware, Rixton, Peter Bjorn, John, Sono sau Buena Vista Social Club.- Bilete online - www.bilete.ro si bilete in reteaua Bilete.ro- Prin comanda la www.bilete.ro (livrare la domiciliu prin curierat).- Direct - Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in magazinele Inmedio semnalizate "Bilete.ro", in magazinele Germanos, in oficiile Postei Romane si in casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Grivitei, nr. 143, parter. Lista completa a celor peste 1000 de puncte de vanzare din reteaua Bilete.ro de pe intreg cuprinsul tarii poate fi accesata aici