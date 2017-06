Bernhoft & The Fashion Bruises in concert la Fratelli Studios

Articol sustinut de Twin Arts

Nascut in Nittedal - Norvegia, Bernhoft este scandinavul fragil, cu voce de catifea „neagra". Contrastele dintre look-ul sau excentric, silueta firava si vocea foarte calda si flexibila, cu ametitoare trasee de ambitus si nebanuite accente de forta, fac din Bernhoft o aparitie memorabila.Provenit dintr-o familie care l-a expus muzicii inca din copilarie, fiu al unui cantaret de opera si al unei profesoare de muzica, Jarle Bernhoft invata sa cante la chitara si isi alege ca profesie muzica. Isi incepe cariera in anii 90, ca solist rock, cu trupele Explicit Lyrics si Span, alaturi de care se face cunoscut atat in Norvegia, cat si printre amatorii de funk-rock si angst-ridden rock din intreaga lume.Dupa 2005 si despartirea de Span, Bernhoft da carierei sale o directie total diferita, abordand un stil retro-soul. Artistul se reinventeaza ca un classic soul man in albumul sau de debut solo, album ce urca pana pe primul loc in clasamentele din Norvegia. Lanseaza apoi un dublu album live 1:Man 2:Man Band (2010), semnat simplu Bernhoft. Norvegianul cunoaste insa faima internationala in 2011, cand apare in emisiunea The Ellen Degeneres Show, unde isi prezinta LP-ul Solidarity Breaks.In 2014, norvegianul pleaca la New York pentru a-si lansa urmatorul album, Islander, din tracklist-ul caruia face parte si un duet cu un nume celebru al muzicii neo-soul, Jill Scott. Islander il repropulseaza pe Bernhoft in varful topurilor norvegiene si ii aduce o nominalizare Grammy pentru Best R&B Album. Urmeaza o serie de concerte si turnee in care Bernhoft apare, cand insotit de trupa sa The Fashion Bruises, sau echivalentul ei american Shudderbugs, cand in impecabilele performante solo, cu care multi-instrumentistul, inconjurat de gadget-uri si loop machines, si-a obisnuit deja fanii. In primavara 2016, artistul lanseaza EP-ul Stop/Shutup/Shout It Out, iar anul acesta Bernhoft aduce un nou tribut muzicii funk & soul cu albumul The Morning Comes.Rock, soul, electro-pop sau R&B sunt destinatiile unde artistul s-a oprit de-a lungul timpului pentru a-si exprima creativitatea. Nici universul cinematografiei nu i-a ramas strain, muzicianul inregistrand liniile de bass si chitara pentru un film de exceptie, cu un soundtrack pe masura, "Factotum"(2005), pelicula dupa nuvela cu acelasi nume a lui Charles Bukowski, regizata de Brent Hamer.Cariera solo a lui Bernhoft inseamna, pana in prezent, 5 albume de studio gandite in detaliu de catre autor, legate tematic si 2 albume live de o calitate impecabila. In concertele sale, lui Bernhoft ii place sa comunice foarte mult cu publicul, flirteaza, glumeste, danseaza, se simte excelent pe scena si reuseste sa transmita cu usurinta aceasta stare. In plus, show-urile sunt punctate de momente imprevizibile: nu se stie ce sunet urmeaza sa se auda din instrumentele de pe scena, sau din vocea cu nenumarate valente a lui Bernhoft.