VIDEO The Offspring, Bullet For My Valentine si The Darkness, printre trupele care vor concerta la Rock The City

Formata in 1984 si cunoscuta initial sub numele de Manic Subsidal,a vandut pana in prezent peste 40 milioane de albume in intreaga lume, fiind considerata una dintre trupele cu cele mai bune vanzari din toate timpurile. A lansat 9 albume de studio si a concertat in peste 1100 de show-uri pe intreg mapamondul.Printre cele mai cunoscute hituri ale trupei se numara "Self Esteem", "Come Out And Play (Keep 'Em Separated)", "The Kids Aren't Alright" si "You're Gonna Go Far, Kid".este una dintre cele mai de success trupe heavy metal, compusa din Matthew Tuck, Michael Thomassi Michael Paget.a lansat 3 albume de studio si 2 EP, trupa fiind cunoscuta pentru stilul abordat de heavy metal, glam rock si glam metal.Festivalul isi va deschide portile incepand cu ora 16:30, iar prima trupa va concerta de la ora17:00. Biletele au fost puse in vanzare miercuri, 7 iunie, pe eventim.ro , iar preturile variaza de la 150 la 259 de lei.Rock The City este organizat de Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment.