VIDEO Elevii care iau 10 la Bac primesc abonamente la festivalurile Untold si Neversea, plus bani de buzunar

"Ca in fiecare an, si in 2017 sustinem performanta in educatie si incercam sa le oferim tinerilor variante cat mai creative de a ajunge la evenimentele pe care le-au asteptat tot anul. Si pentru ca familia UNTOLD s-a marit cu inca un festival, cel mai mare de pe litoralul romanesc, NEVERSEA, cei care dau BAC-ul anul acesta sunt si mai norocosi pentru ca vor avea distractie dubla," spuneAdrian Kereji, director de Marketing si Comunicare Untold si Neversea.Toti absolventii care doresc sa participe la campanie trebuie sa intre pe untold.com/bacde10 si sa completeze corect forumularul cu adresa de mail valida(aici fiecare absolvent va primi abonamentele achizitionate).Din line-up-ulfac parte Ellie Goulding, Hurts, Mᅢ si Tinie Tempah Armin van Buuren, Afrojack, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki,Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status(DJ Set), Dub FX, Pendulum(DJ Set) si Sigma(DJ Set).Dua Lipa, Tiesto, Fatboy Slim, Afrojack, Nina Kraviz, Benny Benassi, Fedde Le Grand,Rudimental si Wilkinson se numara printre artistii care vor urca pe scenele celui mai mare festival de la malul Marii Negre,, care se va desfasura intre 7 si 9 iulie, pe plaja Neversea din Constanta.