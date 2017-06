Ariana Grande si staff-ul ei si-au tatuat "Albina din Manchester", dupa concertul de duminica

Artistii tatuatori de la Manchester Ink le-au facut Arianei Grande si membrilor trupei sale tatuaje, dupa concertul emotionant de pe terenul de cricket Old Trafford.Albina este un simbol al trecutului industrial al orasului, iar asemenea artistei si alte persoane care au dorit astfel de tatuaje, in memoria victimelor atentatului de la Manchester Arena, si le-au putut face dupa concert.Artistii tatuatori din Manchester s-au mobilizat pentru a realiza aceste tatuaje contra sumei de 50 de lire bucata, iar banii adunati vor ajunge la familiile victimelor atentatului."Albina muncitoare" reprezinta Revolutia Industriala, un simbol al trecutului dur al orasului Manchester. Fabricile de textile din Manchester erau descrise in secolul XIX drept "stupi" din cauza agitatiei si a muncii grele de acolo, iar prin analogie albinele au devenit un simbol al orasului.Concertul "One Love Manchester" a fost urmarit de peste 10,5 milioane de britanici pe BBC1, devenind cel mai urmarit program dintre cele difuzate de televiziunea publica din Regatul Unit.La concertul de pe Emirates Old Trafford Cricket Ground au participat aproximativ 50.000 de persoane, inclusiv cateva mii de fani ai Arianei Grande care au luat parte si la concertul cantaretei americane din 22 mai, de pe Manchester Arena.Organizatorii au spus ca, in urma show-ului, s-au strans peste doua milioane de lire sterline pentru We Love Manchester Emergency Fund.Ariana Grande, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams, Robbie Williams, Marcus Mumford si Liam Gallagher au cantat la evenimentul caritabil.Un numar de 22 de persoane, dintre care sapte copii, au fost ucise cand Salman Abedi a detonat o bomba la iesirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert al Arianei Grande. Cincizeci de raniti in atac se mai afla internati, iar 17 dintre ei sunt in stare critica.