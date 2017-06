VIDEO Trupa La Familia sarbatoreste 20 de ani de activitate printr-un concert maraton in Parcul Titan

Sisu si Puya au decis ca dupa 11 ani de absenta, 20 de ani de activitate si 10 ani de cand au recastigat in instanta numele La Familia, sa marcheze toate acestea printr-o petrecere "Salajan Style".Petrecerea incepe in jurul orei 14:00 si se termina la ora 23:00, adica dupa aproape 10 ore de muzica.La Familia s-a format ca trupa in anul 1996, avandu-i ca membri pe Dragos "Puya" Gardescu si Tudor Sisu. Cei doi au avut o ascensiune rapida, cucerind publicul din Romania prin atitudinea lor noua pentru piata muzicala, ei fiind apreciati pentru stilul original si pentru viziunea lor asupra vietii de cartier.Piese precum "Tupeu de borfas", "Vorbe" sau "Probleme de familie", care vorbesc despre problemele de cartier, i-au consacrat pe scena hip-hop-ului romanesc. In anul 2003, Sisu este arestat pentru consum de droguri si este condamnat la 3 ani de inchisoare.A urmat o pauza de 11 ani in care membrii trupei s-au concentrat pe carierele solo, iar acum, la 20 de ani distanta de la lansarea primului lor album, "Baieti de cartier", La Familia lanseaza un nou album, intitulat "Codul bunelor maniere". Prima piesa lansata de pe album, "In realitate" (20 aprilie 2017) a dat startul videoclipurilor extrase din noul material.Revenirea celor doi este marcata si prin organizarea unui concert La Familia, "acasa", in Salajan; pe Insula Artelor din Parcul IOR.Concertul este organizat in parteneriat cu Primaria Sectorului 3, iar biletele pot fi cumparate online de pe iabilet.ro