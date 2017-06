Phil Collins, spitalizat dupa ce a alunecat intr-o camera de hotel si s-a lovit puternic la cap; Cantaretul si-a amanat o parte din concerte

"S-a trezit in toiul noptii pentru a merge la toaleta si a alunecat in camera sa de hotel, lovindu-se la cap de un scaun", au transmis reprezentantii lui Phil Collins printr-un mesaj publicat pe Facebook, joi, precizand ca artistul merge cu dificultate din cauza unei operatii la spate.Reprezentantii artistului au adaugat ca Phil Collins a avut nevoie de cusaturi pentru rana provocata in timpul caderii, in apropierea unui ochi. Cantaretul se recupereaza bine si va fi tinut sub observatie de medici timp de 24 de ore.Cele doua concerte care ar fi trebuit sa aiba loc joi si vineri au fost reprogramate pe 26 si 27 noiembrie, biletele achizitionate de fani ramanand valabile.Phil Collins isi va continua turneul "Not Dead Yet" duminica, in orasul german Koln, apoi in Paris, inainte de a se intoarce in Londra pentru un concert in Hyde Park, pe 30 iunie.Nascut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cantaret, instrumentist, compozitor, producator si actor. Intre 1970 si 1996 a facut parte, ca tobosar si mai tarziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo si-a lansat-o odata cu albumul "Face Value", in 1981.Acesta a fost urmat de alte sapte discuri solo de studio. Este detinatorul a sapte premii Grammy, cinci Brit Awards si al unui Oscar, pentru cel mai bun cantec, "You'll Be in My Heart", din animatia "Tarzan" (1999), iar albumele sale s-au vandut in peste 100 de milioane de copii in intreaga lume.In 1999, Phil Collins a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar in 2010 a fost inclus in Rock and Roll Hall of Fame, in calitate de tobosar al grupului Genesis.