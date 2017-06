Jazz in the Park lanseaza biletele neobligatorii pentru sustinerea Fondului Jazz in the Park si in 2017

Articol webPR

Astfel, anul acesta Fondul Jazz in the Park are doua obiective generale:1. Finantarea a doua proiecte de sustinere a comunitatii din Pata Rat, prin finantarea unor initiative educationale, sociale si culturale.2. Finantarea celor mai creative si practice initiative utile orasului, la fel ca anul trecut.Strangerea de fonduri a inceput astazi, iar proiectele ce vor fi finantate urmeaza sa fie stabilite in urma unui apel public lansat in luna iulie 2017. Vor primi puncte bonus proiectele care implica in activitatile lor comunitatea de la Pata Rat.Oricine isi poate arata sustinerea pentru cauza Fondului Jazz in the Park prin cumpararea unuia sau mai multor bilete neobligatorii la festival, care pot fi achizitionate din reteaua distribuitorilor de bilete. Mai multe informatii sunt disponibile pe website-ul oficial al festivalului Jazz in the Park.Fondul Jazz in the Park a debutat in 2014 din dorinta organizatorilor festivalului cu acelasi nume de a determina comunitatea sa se implice in proiecte care sa transforme in bine orasul. Pana acum au fost acordate, din Fondul Jazz in the Park, burse pentru tineri muzicieni talentati, au fost finantate initiative culturale si proiecte de arta experimentala.Anul trecut, in Fondul Jazz in the Park s-au adunat 15.000 de euro, bani care au ajuns la trei proiecte artistice: Mascarici, Moara si Our Environment Remixed. Toate trei proiectele au fost lansate in aceasta primavara.Moara este o constructie de lemn amplasata pe Canalul Morii din Cluj si gandita ca spatiu de joaca, relaxare si socializare. Mascarici reprezinta o reinterpretare contemporana si artistica a jocului de carti Pacalici de pe vremea comunismului, iar Our Environment Remixed e modul in care putem redescoperi natura intr-un mod original, printr-un album in care sunetele parcului se transforma in muzica electronica.Accesul la concertele in Parcul Central si de pe malul Somesului la Jazz in the Park este liber, dar participantii pot cumpara unul sau mai multe bilete neobligatorii de sustinere a Fondului Jazz in the Park. Suma minima pe care participantii o pot directiona spre fond este de 10 lei. Cei care aleg sa cumpere un bilet neobligatoriu extra, in valoare de 50 de lei, vor primi un tricou de sustinator al Fondului Jazz in the Park la sosirea in Parcul Central.Aici vor concerta Vintage Trouble, Jojo Mayer & Nerve, Skalpel, Viva Vox Choir, Tatran, Mammal Hands, Hidden Orchestra, Coma Acoustic, Big Band Gaio, JazzyBIT, Butterflies in my Stomach, Koszika & The HotShots, Sebastian Spanache Trio, Bogdan Vaida, Szempol Offchestra, Alex Calancea Band, Brum, Gauthier Toux Trio, Niogi si C.A.L.I. Quartet.Jazz in the Park Festival este un eveniment realizat cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca, finantat prin Administratia Fondului Cultural National, recomandat ca o experienta Staropramen de partenerul de traditie al festivalului, powered by BCR, sustinut de Mega Image si realizat printr-un amplu parteneriat cu Daisler Print House din Cluj.Jazz in the Park recomanda cu incredere Almdudler pentru cea mai sanatoasa bautura racoritoare. Proiectul este, de asemenea, sustinut de Alexandrion Group, E.ON Business Services, Bosch si Betfair.Festivalul Jazz in the Park are loc in intervalul 26 iunie-2 iulie la Cluj si cuprinde o sectiune pe bilete si abonamente pentru concertele de la Opera Maghiara, concerte cu intrarea libera, dar cu bilete neobligatorii de sustinere a Fondului Jazz in the Park, in Parcul Central, pe malul Somesului si in alte locuri care vor fi anuntate in curand.Informatii complete despre Fondul Jazz in the Park, festival, program, parteneri, bilete si artistii confirmati pentru aceasta editie gasiti pe www.jazzinthepark.ro.