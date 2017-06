Beyonce va naste acasa. Cantareata si-a amenajat un salon de maternitate in valoare de un milion de lire sterline

Beyonce va naste gemenii in locuinta sa din Hollywood, unde si-a amenajat un salon de maternitate in valoare de un million de lire sterline, potrivit ziarului britanic The Mail on Sunday, citat de News.ro.In ultimele zile, in locuinta inchiriata cu 100.000 de lire sterline pe luna, a fost transportat echipament medical, inclusiv incubatoare, sugerand ca data nasterii se apropie."Este vorba despre siguranta si intimidate. Nu se intampla in mod obisnuit ca o femeie insarcinata cu gemeni sa nasca acasa, dar Beyonce a discutat cu doctorii", a spus un vecin al cantaretei."Isi instaleaza o maternitate in locuinta lor. Vor avea, de asemenea, o ambulanta in asteptare, pentru a o transporta la spitalul Cedars-Sinai, in cazul in care ea si gemenii au nevoie de ingrijire la acolo. Jay Z este vazut intrand si iesind din locuinta, dar nu si Beyonce", a adaugat el.Prin instalarea echipamentului medical in locuinta in valoare de 20 de milioane de lire sterline, cu noua dormitoare, care i-a apartinut Madonnei, Beyonce si Jay Z vor evita scandalul izbucnit in 2012, cand s-a nascut fiica lor, Blue Ivy, in spitalul Lenox Hill din New York.Atunci, alti pacienti s-au plans de anturajul mare al cantaretei, spunand ca au fost tratati cu severitate fara justificare si ca au fost impiedicati sa aiba vizitatori.Totusi, reprezentantii spitalului au declarat, ulterior, ca nu au fost formulate reclamatii in mod formal, respingand zvonurile potrivit carora cuplul ar fi cheltuit un milion de dolari pentru a inchiria un intreg etaj al spitalului."Beyonce si Jay Z au fost deranjati de publicitatea aceea negativa intr-un moment care ar fi trebuit sa fie cel mai frumos din viata lor. Sunt hotarati sa nu repete experienta, motiv pentru care Beyonce vrea sa nasca gemenii acasa. Sigur, are o echipa de medici care o sfatuiesc si daca va fi nevoie sa mearga la spital, atunci asa se va intampla", a spus aceeasi sursa.Spitalul Cedars-Sinai, la care au nascut celebritati precum Catherine Zeta-Jones si Kim Kardashian, se afla la mai putin de cinci minute de mers cu masina de la locuinta cantaretei Beyonce si a sotului ei, Jay Z.Averea combinata a cantaretilor Beyonce si Jay Z, care s-au casatorit in 2008, este de 1,16 miliarde de dolari, potrivit unor clasamente anuale intocmite de revista Forbes.Beyonce si Jay Z s-au casatorit pe 4 aprilie 2008. Fiica lor, Blue Ivy, s-a nascut pe 7 ianuarie 2012.Beyonce Knowles, nascuta pe 4 septembrie 1981, este cantareata pop si R&B, devenita celebra in calitate de solista principala a grupului feminin Destiny's Child, ale carui discuri s-au vandut in peste 60 de milioane de copii pe plan mondial. Dupa destramarea acestui grup, ea a ales cariera solo, pe parcursul careia a lansat cinci albume de studio, care s-au vandut in peste 100 de milioane de copii. Artista americana a castigat numeroase trofee, inclusiv 22 de premii Grammy.Shawn Corey Carter, nascut pe 4 decembrie 1969, cunoscut sub numele de scena Jay Z, este rapper, producator si antreprenor american. Discurile artistului american, care a castigat 21 de premii Grammy, s-au vandut in peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.