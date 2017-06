SOS Conacul Marghiloman din Hagiești

Articol webPR

Prin SOS Conac se doreste readucerea in atentia publicului a unor cladiri importante de patrimoniu aflate intr-o stare avansata de degradare, dar care mai pot fi salvate printr-un efort comun al autoritatilor, societatilor private si al comunitatilor din care fac parte.Concertul SoNoRo Conac va avea loc in aer liber si va cuprinde lucrari de Ludwig van Beethoven, Ernst von Dohnanyi, Carl Maria von Weber, Edward Elgar, in interpretarea artistilor Daniel Rowland (vioara), Razvan Popovici (viola), Justus Grimm (violoncel), Stian Carstensen (acordeon). Concertul va fi urmat de un cocktail.Mosia Agiestilor (sau Hagiestilor), situata la doar cativa kilometri de Bucuresti, a fost atestata documentar la 1624. Spre sfarsitul secolului mosia apartinea familiei Dudestilor, un secol mai tarziu era in proprietatea familiei Sutu, iar la jumatatea secolului al XIX-lea intra in proprietatea familiei Marghiloman, care a stapanit-o pana la nationalizarea din 1949. Desi nu se cunoaste datarea exacta a conacului, acesta a fost probabil construit dupa jumatatea secolului al XVII-lea, transformat si extins in sec. al XVIII-lea si apoi dupa jumatatea sec. al XIX-lea. Succesiunea modificarilor poate fi astazi citita in configuratia spatiilor, cu pivnita medievala, parterul brancovenesc si etajul eclectic.In prezent, conacul Mihail Marghiloman este proprietatea statului roman si este administrat de Institutul National al Patrimoniului (INP). Dupa un proiect de restaurare esuat - intrerupt chiar inainte de finalizare, urmat de falimentul firmei care executa lucrarile si de spolierea cladirii - a urmat o perioada fara initiative concretizate de recuperare a conacului.In 2016, Institutul National al Patrimoniului a realizat prima etapa a unui nou proiect de restaurare (faza DALI), avizat de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, iar in prezent se asteapta aprobarea forului tutelar, Ministerul Culturii, pentru a putea finaliza proiectul si a identifica surse de finantare pentru punerea lui in aplicare.Statul este responsabil pentru protejarea patrimoniului cultural - o datorie legala si morala care deseori nu este pusa in practica. Dar esecurile statului - nu putine - pot fi prevenite si evitate prin participarea publicului, a comunitatilor. Aici includem comunitatea locala - care, in cazul nostru, a fost martora a devastarii conacului restaurat; tot aici includem comunitatea profesionala sau cea de business Dorim sa subliniem importanta actiunii comune, in efortul recoperarii unei parti din istoria noastra reprezentata in forma patrimoniului architectural de care dispunem, declara Stefan Balici, manager al Institutului National al Patrimoniului.Destinatia pe care Conacul Marghiloman o poate dobandi, prin propunerea de proiect, este aceea de centru de expozitii si formare in domeniul artelor. Ideea de baza este de a valorifica acele parti din colectiile marilor muzee care nu ajung sa faca parte din expozitiile permanente si rareori din cele temporare, fiind inaccesibile publicului. Propunerea Institutului National al Patrimoniului este de a oferi spatii adecvate pentru expozitii temporare axate pe aceste colectii ”ascunse„, impreuna cu spatii complementare, pentru ateliere si sesiuni de instruire, experimentare si formare, impreuna cu o sala de conferinte si intruniri in subsol si o biblioteca de studiu in mansarda.Daca proiectul va fi pus in aplicare, va urma faza de operare, in care comunitatile vor putea determina succesul proiectului. Astfel, parteneriatele cu initiative, cum este si SOS Conac, ce completeaza demersul Institutului National al Patrimoniului si implica publicul, activitati ce ofera oportunitati variate de experimentare a patrimoniului sunt deosebit de utile si asigura succesul si sustenabilitatea proiectului.Accesul este gratuit si se face pe baza de invitatie sau rezervare, in limita locurilor disponibile, la: mariaclara@sonoro.ro sau 0741.190.470. Recomandam invitatilor o tinuta adecvata unui concert in aer liber.Cetatea din Oradea, judetul Bihor, 6 iunieConacul Komaromi de la Otomani, judetul Bihor, 7 iunieScoala Centrala, Bucuresti, 8 iunieConacul Alexandru Marghiloman, Judetul Buzau, 9 iunieMuzeul National "George Enescu", Tescani, jud. Bacau, 10 iunieCastelul Sturdza, Miclauseni, judetul Iasi, 11 iunieConacul Mihail Marghiloman, Hagiesti, judetul Ialomita, 13 iunieBiserica Fortificata Cincsor, judetul Brasov, 15 iunieCastelul Kalnoky, Miclosoara, judetul Covasna, 17 iunieCastelul Daniel, Talisoara, judetul Covasna, 18 iunieProgramul seriei de concerte si mai multe detalii despre SoNoRo Conac sunt disponibile pe: conac.sonoro.ro

***Despre SoNoRo ConacIn 2013, Asociatia Sonoro a pus bazele unui nou proiect - SoNoRo Conac- , care isi doreste, prin asocierea muzicii cu opere arhitecturale emblematice din Romania, sa sugereze nevoia de respect, atentie si sprijinire a patrimoniului si a resurselor culturale extraordinare ale Romaniei si a sustinut concerte in cladiri de patrimoniu precum Castelul Bran, Conacul Petre P. Carp, de la Tibanesti, Palatul Teleki, de la Gornesti, Conacul Udriste-Nasturel, de la Heresti. In 2014, SoNoRo Conac a desfasurat concerte in cladiri de patrimoniu din toata tara, printre care Vila Dobrusa din Dragasani, Casa Avramide din Tulcea, Conacul Bellu din Urlati, Conacul Cuza de la Ruginoasa, Conacul Hagianoff - Manasia, Sinagoga din Bistrita, Castelul Corvinilor din Hunedoara. In 2015, concertele SoNoRo Conac au fost gazduite de Biserica Evanghelica din Herina, Catedrala Romano-Catolica din Alba-Iulia, Biserica fortificata din Viscri, Casa Boema din Cluj-Napoca, Castelul Karolyi-Sala Cavalerilor din Carei, Colegiul National "Moise Nicoara" din Arad. Printre concertele din 2016 le amintim pe cele de la Castelul Gyulay Ferencz din Mintia, Casa cu Blazoane, Chiojdu, Casa de Oaspeti a Printului de Wales, Valea Zalanului, si Cetatea Fagaras.SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de camera spatiul originar, de natura intima, propice dialogului cultural si ascultarii active din partea unui public restrans. Acest proiect isi propune sa sensibilizeze opinia publica in ceea ce priveste multitudinea cladirilor de patrimoniu reabilitate - cladiri fabuloase, spectaculoase, elegante, care trebuie reintroduse in circuitul cultural.