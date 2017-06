Ultimele pregatiri pentru Kings of Leon

Articol webPR

Categoria 1: 230 RON

Categoria 2: 180 RON

Categoria 3: 160 RON

Categoria 4: Sold Out

Categoria 5: 95 RON

Golden: 285 RON

Gazon: 190 RON

VIP: 500 RON

Pregatirile au intrat in linie dreapta pentru concertul Kings of Leon, primul concert din acest an de pe stadionul national si probabil cel mai scump concert al verii de la Bucuresti. In tribune vor fi spectatori atat din Romania, cat si din tarile invecinate. Scena impresionanta de la Arena Nationala va avea o dimensiune de 480 mp. Harta acces pe sectoare atasata.Traficul din zona stadionului va fi restrictionat in ziua concertului, in intervalul orar 16.00-23.00, atat pe strada Maior Ion Coravu, strada Tony Bulandra, cat si pe stradutele care leaga strada Vatra Luminoasa de strada Maior Ion Coravu. Aceste restrictii nu se aplica in cazul riveranilor.Datorita controalelor de securitate sporite, organizatorii recomanda publicului sa ajunga cat mai devreme posibil. Autoritatile locale si organizatorii vor aloca efective serioase pentru siguranta participantilor. Firma de paza are un efectiv de 400 de agenti. In cazul in care vremea este nefavorabila, acoperisul retractabil de pe Arena Nationala va fi tras.Showul Kings of Leon va dura aproape doua ore. Cei patru vor avea in program piese de pe noul album, dar si hiturile care i-au facut celebri in intreaga lume.Alive a luat nastere din aceeasi echipa care a creat si promovat scena muzicii electronice in Romania: The Mission. Dragostea pentru muzica si diversitate au fost bazele pentru Alive, un brand care se poarte mandri azi cu o echipa ce insumeaza 16 ani de experienta in organizarea showurilor de amploare, peste 200 de evenimente (concerte / festivaluri / evenimente corporate) si reprezentatii cu nume precum Morcheeba, Moby, Gorillaz, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Telepopmusik, Booka Shade, Fatboy Slim, Placebo, Jamie Woon, Jessie Ware, Rixton, Peter Bjorn, John, Sono sau Buena Vista Social Club.- Bilete online - www.bilete.ro si bilete in reteaua Bilete.ro- Prin comanda la www.bilete.ro (livrare la domiciliu prin curierat).- Direct - Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in magazinele Inmedio semnalizate "Bilete.ro", in magazinele Germanos, in oficiile Postei Romane si in casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Grivitei, nr. 143, parter. Lista completa a celor peste 1000 de puncte de vanzare din reteaua Bilete.ro de pe intreg cuprinsul tarii poate fi accesata aici